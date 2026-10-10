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Kültür varlıklarını koruma hamlesi: 80.150 eserin yurt dışına çıkarılması engellendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 5 yılda Gümrük Muhafaza'nın 133 yakalamayla 80.150 kültür ve tabiat varlığının kaçışını engellediğini açıkladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kültür varlıklarını koruma hamlesi: 80.150 eserin yurt dışına çıkarılması engellendi

ticaret ve kültür buluşması akm'de gündemi belirledi

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültür ve Sanatla Büyüyen Ticaretin Hikayesi Forumu"nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel başarılarını bir arada değerlendirdi. Foruma İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda davetli katıldı. Bolat, konuşmasında yalnızca ekonomik büyüme rakamlarını paylaşmakla kalmadı; kültür varlıklarının korunmasına ve kültürün ihracattaki rolüne de vurgu yaptı.

kültür varlıklarının korunmasında kaydedilen ilerleme:

Bakan Bolat, son 5 yılda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde, 2026 Eylül sonu itibarıyla 133 yakalama olayı gerçekleştirildiğini ve 80.150 adet kültür ve tabiat varlığının yurt dışına kaçırılmasının engellendiğini söyledi. Bolat, bu başarıyı sadece sayısal bir koruma faaliyeti olarak değil, milletin tarihinin ve hafızasının korunması bakımından hayati bir görev olarak nitelendirdi.

Konuşmada altı çizilen noktalardan biri, tarihsel ve kültürel mirasın organize suç şebekeleri tarafından hedef alınması ve bununla mücadelede gümrük korumasının üstlendiği roller oldu. Bakan, kültür varlıklarının korunmasının Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluk alanlarından biri olduğunu belirterek ilgili birimlerin kıt kaynakların etkin kullanımıyla çalıştığını ifade etti.

kültür, sinema ve ihracatın birbirini güçlendirmesi:

Bolat, ekonomik verileri aktarırken Türkiye'nin ihracat performansına dikkati çekti. Konuşmasında 238 milyar dolarlık milli gelirin 1.7 trilyon dolara, mal ihracatının 36 milyar dolardan 284 milyar dolara ve hizmetler ihracatının 14 milyar dolardan 125.5 milyar dolara taşınmasının kolay olmadığını vurguladı. Bu başarıların, siyasi istikrar ve sanayi başarısıyla birlikte kültürel unsurların da ihracata yansımasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Bakan, ürün ve hizmetlerin küresel tanınırlığında kültür ve sanatın taşıyıcı rolünü örneklerle açıkladı. Türk mallarının "Made in Türkiye" etiketiyle dünya pazarında itibar kazandığını belirtirken, otomotiv, savunma, makine, tekstil, yapı malzemeleri ve seramik gibi alanlardaki başarılara dikkat çekti.

Ayrıca Bolat, son 15 yılda Türk filmlerinin küresel ölçekte izlenir hale geldiğini, günlük yaklaşık 1 milyar seyirciye ulaşan bir izleyici kitlesinden söz ederek, Şili örneğini paylaştı. Şili Dışişleri Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre o ülkede günde 24 Türk filmi izlendiğini aktardı. Bu yaygın izleyici kitlesinin Türkiye için önemli bir tanıtım mecrası olduğunu belirtti.

kapanış değerlendirmesi:

Forumda yapılan konuşma, ticaret politikalarının yalnızca ekonomik hedeflerle sınırlı kalmadığını; kültür ve sanatla birlikte bir ülkenin itibarını, hafızasını ve yumuşak gücünü koruyup güçlendirdiğini gösterdi. Bakan Bolat'ın vurgusu, ihracatın artışıyla birlikte korumanın ve kültürel diplomasi araçlarının etkin kullanılmasının önemine odaklandı. Bu yaklaşım, hem kaçakçılıkla mücadelede elde edilen somut sonuçlara hem de Türk sinemasının küresel yaygınlığına dayanan bir tanıtım stratejisi olarak sunuldu.

Forum, siyasi, ekonomik ve kültürel aktörlerin bir araya gelerek ticaret politikalarını kültürel değerlerle nasıl örtüştürebileceklerine dair pratik ve stratejik tartışmalar için bir platform sağladı.

İSTANBUL BEYOĞLU&#039;NDA BULUNAN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM)&#039;DE &quot;KÜLTÜR VE SANATLA BÜYÜYEN TİCARETİN...

İSTANBUL BEYOĞLU'NDA BULUNAN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM)'DE "KÜLTÜR VE SANATLA BÜYÜYEN TİCARETİN HİKAYESİ FORUMU" DÜZENLENDİ. FORUMA TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT'IN YANI SIRA İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL VE DAVETLİLER KATILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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