İndirimli kart tartışması otobüste tokatla sonlandı

Olayın gelişimi:
Ankara'da bir yolcunun kullandığı indirimli kartın kendisine ait olmadığı fark edildi. Durumu gören şoför, kartı işlem yapmak üzere aldı ve kartı geri veremeyeceğini söyledi.
Şoförün müdahalesi ve kadının tepkisi:
Karta el konulmasına sinirlenen kadın, kartın kendisine ait olduğunu iddia ederek şoföre itiraz etti. Tartışma esnasında kadın, şoföre tokat attı ve hakaretlerde bulundu.
O anlar otobüs kamerasında:
Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi; görüntülerde şoförün kartı aldığı ve kadının tepki gösterdiği anlar yer alıyor.
Usulsüz kart kullandığı için kendisini uyaran otobüs şoförüne böyle saldırdı
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