İndirimli kart tartışması otobüste tokatla sonlandı

Olayın gelişimi:

Ankara'da bir yolcunun kullandığı indirimli kartın kendisine ait olmadığı fark edildi. Durumu gören şoför, kartı işlem yapmak üzere aldı ve kartı geri veremeyeceğini söyledi.

Şoförün müdahalesi ve kadının tepkisi:

Karta el konulmasına sinirlenen kadın, kartın kendisine ait olduğunu iddia ederek şoföre itiraz etti. Tartışma esnasında kadın, şoföre tokat attı ve hakaretlerde bulundu.

O anlar otobüs kamerasında:

Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi; görüntülerde şoförün kartı aldığı ve kadının tepki gösterdiği anlar yer alıyor.

Usulsüz kart kullandığı için kendisini uyaran otobüs şoförüne böyle saldırdı