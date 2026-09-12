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İndirimli kart tartışması otobüste tokatla sonlandı

Ankara'da, kendisine ait olmadığı tespit edilen indirimli kart yüzünden çıkan tartışmada bir kadın şoföre tokat attı; olay otobüs kamerasınca kaydedildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İndirimli kart tartışması otobüste tokatla sonlandı

Olayın gelişimi:

Ankara'da bir yolcunun kullandığı indirimli kartın kendisine ait olmadığı fark edildi. Durumu gören şoför, kartı işlem yapmak üzere aldı ve kartı geri veremeyeceğini söyledi.

Şoförün müdahalesi ve kadının tepkisi:

Karta el konulmasına sinirlenen kadın, kartın kendisine ait olduğunu iddia ederek şoföre itiraz etti. Tartışma esnasında kadın, şoföre tokat attı ve hakaretlerde bulundu.

O anlar otobüs kamerasında:

Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi; görüntülerde şoförün kartı aldığı ve kadının tepki gösterdiği anlar yer alıyor.

Usulsüz kart kullandığı için kendisini uyaran otobüs şoförüne böyle saldırdı

Usulsüz kart kullandığı için kendisini uyaran otobüs şoförüne böyle saldırdı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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