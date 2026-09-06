İnegöl 104 yıllık özgürlük mirasını gururla yaşadı

Atatürk Anıtı'nda başlayan tören:

İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Törene İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Garnizon Komutan Vekili Hava Yüzbaşı Muharrem Taşçı, İnegöl Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Ozan Balak ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve muhtarlar katıldı. İlk olarak Kaymakamlık, ardından Garnizon Komutanlığı ve İnegöl Belediyesi çelenkleri anıta sunuldu.

Çelenklerin bırakılmasının ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanları anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, geçmişten bugüne uzanan bağımsızlık ve vatan sevgisinin bir kez daha vurgulandığı bir atmosferde geçti; 6 Eylül'ün İnegöl için özgürlük, bağımsızlık ve milli iradeye sahip çıkışın simgesi olduğuna dikkat çekildi.

Günün anlamı ve liderlerin mesajı:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, 6 Eylül 1922'nin İnegöl'ün yeniden özgürlüğe kavuştuğu tarih olduğunu hatırlattı. Başkan Taban, kurtuluşun ardında büyük acılar, fedakârlıklar ve zorlu bir mücadelenin bulunduğunu belirterek İnegöl'ün Millî Mücadele yıllarında dört kez işgale uğradığını söyledi. Özellikle 10 Temmuz 1921'de başlayan son işgalin 13 ay 26 gün sürdüğünü ve bu süreçte kent ile çevresinin önemli tahribat yaşadığını ifade etti.

Taban, İnegöl halkının vatanından vazgeçmediğini vurgulayarak, Binbaşı İbrahim Bey, Şakir Bey, Ayıcı Arif Bey, Hüsnü Güven, Nuri Bey, Küçük Kamil, Feridun, Yakup Ağa ve Mehmet Ceylan gibi isimlerin yanı sıra Mehmet Salih Yeşil Hoca ve Hafız Abdullah Efendi gibi direnişin öncülerinin adlarını anarak şükranını dile getirdi.

Şehitlik ziyareti ve gazilerle buluşma:

Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri Hastane Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve vatan uğruna canlarını feda edenler için dualar edildi. Protokol üyeleri mezarlara karanfil bırakarak saygılarını sundu.

Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında programın bir sonraki durağı İnegöl Muharip Gaziler Derneği oldu. Protokol üyeleri derneği ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi, onların hatıralarını ve tecrübelerini dinledi. Yerel yönetim temsilcileri, gazilere duyulan minnet ve şükranı ileterek vatan savunmasının yaşayan temsilcileri olan gazilerin önemine dikkat çekti.

İnegöl'deki kutlamalar, tarih bilincini canlı tutmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan anma etkinlikleriyle gün boyu sürdü. Törenler, kent halkının birlik ve dayanışma duygusunu pekiştiren bir çerçevede tamamlandı.

İNEGÖL’ÜN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YILI, ATATÜRK ANITI’NDA DÜZENLENEN ÇELENK TÖRENİYLE BAŞLADI. ŞEHİTLER DUALARLA ANILIRKEN, GAZİLER ZİYARET EDİLDİ.