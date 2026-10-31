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İnegöl girişinde karayolu geçişi can aldı

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde çitten atlayıp yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 63 yaşındaki Şuayip Şen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 00:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl girişinde karayolu geçişi can aldı

İnegöl'de akşam saatlerinde trafik kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, çitten atlayıp karayolunun karşısına geçmeye çalışırken bir kişinin otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza anı ve müdahale:

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Bahadır M. (26) yönetimindeki 33 BAM 50 plakalı otomobil, çitten atlayarak karayolunun karşısına geçmeye çalışan Şuayip Şen (63) ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen talihsiz adam yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde Şuayip Şen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay sonrası işlemler ve soruşturma:

Kaza sonrası büyük üzüntü yaşayan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yerindeki ön incelemelerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden Şuayip Şen'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; olay yerinde delil toplama ve görgü tespiti çalışmaları sürüyor.

Kaza ile ilgili isim, saat ve araç plâkası gibi bilgiler resmi kaynaklardan alınmıştır.

BURSA’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 63 YAŞINDAKİ ADAM ÖLDÜ

BURSA’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 63 YAŞINDAKİ ADAM ÖLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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