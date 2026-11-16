İnegöl turgutalp'te gece yangını enkazı ortaya çıktı

İnegöl Turgutalp'te gece çıkan yangın kontrol altına alındı

Dün saat 19.30 sıralarında kırsal Turgutalp Mahallesi'nde bir evde başlayan yangın, kısa sürede etrafa sıçrayarak toplam 5 evin etkilenmesine neden oldu. Alevlerin hızla yayılması mahallede paniğe yol açarken, ihbar üzerine çok sayıda ekiple söndürme çalışmaları başlatıldı.

Müdahale ve kısa sürede kontrol altına alınması:

Olay yerine sevk edilen İnegöl Belediyesi ekipleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve BUSKİ ekipleri yoğun bir müdahale yürüttü. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, olayda 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında evlerden birinin yıkılma anı amatör kamera kayıtlarına yansıdı ve olayın büyüklüğünü gösterdi.

Sabah yapılan tespitler, enkaz kaldırma ve soruşturma:

Gün ağarınca bölge yeniden incelendi; yapılan tespitlere göre 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve geriye büyük çapta enkaz kaldı. Ekipler, bölgedeki enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı; kesin neden yapılacak araştırma sonucu netlik kazanacak.

Mahalledeki hasarın boyutu ve enkaz çalışmaları yakından takip edilirken, yetkililer halkı güvenli bölgelerde kalmaya ve yetkililerin uyarılarına uymaya çağırdı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL TURGUTALP MAHALLESİ’NDE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN VE 5 EVİN ETKİLENDİĞİ BÜYÜK YANGININ ARDINDAN ENKAZ KALDIRMA VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI. YANGINDA 3 EV TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, ORTAYA ÇIKAN HASARIN BOYUTU GÜN AĞARINCA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ.