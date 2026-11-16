Tuzla'dan enerji yönetiminde ödüllü dönüşüm

Tuzla'nın enerji yönetimi projesine Altın Karınca'da ödül

Tuzla Belediyesi, hayata geçirdiği Enerji İzleme ve Bina Yönetim Sistemi projesiyle Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri kapsamında İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü. Yarışmada toplam 10 kategoride 50 belediyenin 66 projesi ödül aldı; bu sonuç, yerel yönetim uygulamalarının görünürlüğünü ve paylaşımını güçlendirmeyi amaçlayan sürecin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

sistem nasıl çalışıyor:

Tuzla Belediyesi bünyesinde geliştirilen Enerji Yönetim Sistemi Yazılımı, belediyeye ait tesis, bina, altyapı ve üretim sahalarındaki elektrik, su ve doğal gaz tüketimlerinin tek merkezden izlenmesine, analiz edilmesine ve yönetilmesine olanak sağlıyor. Elektrik üretim ve tüketim verileri, OSOS veri toplama sistemleri üzerinden merkezi platformda toplanıyor ve yazılım üzerinden otomatik fatura okuma ile işleniyor.

Sistem, elektrik, su ve doğal gaz tüketimlerini ayrı ayrı takip ederken; toplam tüketim, maliyet, fatura sayısı ve enerji üretimine ilişkin verileri de değerlendiriyor. Enerji tüketimindeki eğilimler ve muhtemel kayıplar veri temelli analizlerle tespit edilebiliyor ve gerekli müdahaleler için uyarı mekanizmaları oluşturuluyor.

OSOS entegrasyonu ve uyarı mekanizmaları:

OSOS entegrasyonu bulunan abonelerin saatlik elektrik tüketimleri takip edilerek birim fiyat kontrolleri yapılabiliyor. Bu sayede indüktif-kapasitif reaktif aşım kaynaklı cezaların önüne geçilmesi için otomatik uyarılar oluşturuluyor. Platformda abonelerin konumları harita üzerinde görüntülenebiliyor; fatura, tüketim ve maliyet bilgilerine anlık erişim sağlanıyor.

Bu işleyiş, yalnızca tüketim verilerini kayıt altına almakla kalmıyor; aynı zamanda olası kaçak veya verimsizlik kaynaklarını erken aşamada belirlemeye yardımcı olarak maliyet yönetimini güçlendiriyor.

hedefler, raporlama ve karar süreçleri:

Projenin temel hedefleri arasında enerji verimliliğinin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve çevresel etkinin azaltılması bulunuyor. Sistem üzerinden oluşturulan aylık ve yıllık raporlarla tüketim verileri düzenli olarak değerlendiriliyor; bu raporlar temelinde enerji verimliliğini artırmaya yönelik önlemler belirlenip uygulanabiliyor.

Enerji Yönetim Sistemi Yazılımı, işletme kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sunarken, enerji verilerine dayalı karar alma süreçlerini de güçlendiriyor. Böylece belediye hizmetlerinde sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu, ölçülebilir ve izlenebilir bir yönetim yaklaşımı hayata geçiriliyor.

TUZLA BELEDİYESİ, ENERJİ İZLEME VE BİNA YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİYLE MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 11. ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ’NDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ KATEGORİSİNDE ÖDÜL KAZANDI.