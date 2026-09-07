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İnegöl'de Akhisar Mahallesi yakınında otluk yangını 20 dönümü yaktı

Akhisar Mahallesi'ndeki otlukta çıkan yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü; 20 dönümlük alan zarar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 19:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İnegöl'de Akhisar Mahallesi yakınında otluk yangını 20 dönümü yaktı

Yangının çıkışı ve yayılımı:

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi yakınlarında bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması çevrede kısa süreli paniğe yol açtı ve vatandaşlar durumu derhal itfaiyeye bildirdi.

Müdahale ve hasar tespiti:

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü; olayda yaklaşık 20 dönümlük alanın yandığı belirtildi.

Soruşturma:

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma sürüyor. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

BURSA’DA OTLUK ALANDA KORKUTAN YANGIN

BURSA’DA OTLUK ALANDA KORKUTAN YANGIN

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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