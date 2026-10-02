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İnegöl'de elektronik ehliyet sınavında kulağındaki düzeneği fark edilen genç gözaltına alındı

İnegöl'de ilk kez girdiği elektronik ehliyet sınavında kulağındaki kopya düzeneği gözetmen tarafından tespit edilen 18 yaşındaki aday, gözaltına alındı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 05:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl'de elektronik ehliyet sınavında kulağındaki düzeneği fark edilen genç gözaltına alındı

İnegöl'de elektronik ehliyet sınavında kopya iddiası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen elektronik ehliyet sınavında, sınava ilk kez giren S. S. (18) adlı adayın kulağında kopya amaçlı olduğu değerlendirilen bir düzeneğin bulunduğu tespit edildi. Olay, İnegöl Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen sınav sırasında meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Gözetmen, sınav esnasında adayın davranışlarını şüpheli bulunca üzerinde kontrol yaptı. Yapılan kontrolde adayın kulağında, sınavda kopya çekmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen bir düzenek bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine adayın sınavı sonlandırıldı ve kulağındaki düzeneğe el konuldu.

Sonrası ve hukuki süreç:

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S. S., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü ve olayla ilgili adli işlem başlatıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre adayın 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesinin yasaklandığı öğrenildi.

Olay, elektronik ortamda yapılan sınavların gözetim ve güvenlik protokollerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Sınav yetkilileri ve güvenlik birimleri, uygulanan kontroller sayesinde düzeneklerin tespit edildiğini belirtti.

EHLİYET SINAVINDA DÜZENEKLE YAKALANDI, GÖZALTINA ALINDI

EHLİYET SINAVINDA DÜZENEKLE YAKALANDI, GÖZALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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