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İnegöl'de iki katlı ahşap bina yandı, yapı kullanılamaz hale geldi

Sinanbey Mahallesi'nde saat 15.00'te çıkan yangın, vatandaş ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü; iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:23

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki iki katlı ahşap binada çıkan yangın, saat 15.00 civarında paniğe yol açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekipler kısa sürede müdahale etti.

olay yeri ve müdahale:

Yangın, Sinanbey Çıkmazı Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada başladı. İtfaiye ekipleri alevlere odaklanarak yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Müdahale sayesinde yangının çevreye sıçraması engellendi.

binada meydana gelen hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle söz konusu ahşap bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililerce inceleme başlatıldı.

2 katlı ahşap binada yangın paniği

2 katlı ahşap binada yangın paniği

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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