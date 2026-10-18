Samsun'da park halindeki elektrikli otomobil kısa sürede küle döndü

olayın gelişimi:

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesinde sokak kenarına park edilmiş bir elektrikli otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde büyüyerek aracı sardı ve çevrede panik oluştu. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

yangına müdahale:

Olay yerine gelen ekipler arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yer aldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri aracı söndürmek için müdahalede bulundu. Ekipler, yanan aracın üzerini yangın battaniyesi ile örttükten sonra su sıkarak söndürme çalışması yürüttü. Uzun süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

görüntüler ve soruşturma:

Yangının alev aldığı ve araçta geniş çaplı hasar oluştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde aracın kısa sürede alevlere teslim olması yer aldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

Şu ana kadar ekiplerin müdahalesiyle çevredeki can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yangının çıkış nedeni yetkililerin yapacağı teknik incelemeyle netlik kazanacak.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE SOKAK KENARINDA PARK HALİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. KISA SÜREDE ALEVLERE TESLİM OLAN ARACA İTFAİYE EKİPLERİ YANGIN BATTANİYESİYLE MÜDAHALE ETTİ.