Çözüm takvimi isteğiyle sahada: memurların belirsizliği sona ersin

Basın açıklaması ve taleplerin özeti:

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde yaptığı basın açıklamasında kamu çalışanlarının özlük hakları, ücret ve tazminat düzenlemeleri ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönündeki taleplerini yeniden dile getirdi. Açıklamaya katılan sendika üyeleri pankartlar açıp slogan attı.

Çalışma şartları sadece ücret meselesi değildir:

Cengiz, memurların üstlendikleri risklerin ve görevlerin ağırlığına dikkat çekti. En kritik tesislerde, askeri üretim ve bakım alanlarında, sınır bölgelerinde ve diğer stratejik görev yerlerinde fedakârca çalışıldığını vurgulayarak, verilen emeğin özlük haklarında karşılığını bulmadığını belirtti. Artan hayat pahalılığı, ailelerinden uzak kalmanın getirdiği yük ve belirsizliklerin çalışanları yıprattığını ifade etti.

Talep edilen düzenlemeler ve maddi talepler:

Cengiz, talepleri arasında yer alan maddeleri ayrıntılı biçimde açıkladı. Bunlar arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinde savunma ve güvenlik hizmet sınıfı oluşturulması, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanunu kapsamındaki aylık 4 bin gösterge puanı karşılığı ek ödemenin sağlanması ve kritik bölgelerde görev yapanlara kritik bölge tazminatı verilmesi bulunuyor. Ayrıca görevlerin niteliği ve riskleri göz önünde bulundurularak yılda 45 gün fiili hizmet süresi zammı talep edildi.

Diğer talepler arasında tayın bedeli katsayısının 2 bin 400’den 6 bine yükseltilmesi, Millî Savunma Bakanlığına bağlı sosyal tesis ve özel bakım merkezlerinden tüm memurların kısıtlama olmadan tam üye statüsünde yararlanabilmesi, lojman tahsis oranlarının uzman erbaşlardan ayrı değerlendirilmesi ve barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde artırılması da yer alıyor.

Kariyer, sınavlar ve sosyal haklar:

Sendika, kurum içinden özel yarışma sınavıyla 'millî savunma uzmanı - silahlı kuvvetler uzmanı' ve 'savunma hizmetleri uzmanı' kadrolarına atanmanın önü açılmasını isterken, insani maksatlı mayın temizleme ile mühimmat ayıklama, depolama ve taşıma işlerinde görev yapanların tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında değerlendirilmesini talep ediyor. Ayrıca kapsamlı bir giyim yardımı yönetmeliği hazırlanması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının iki yılda bir düzenli olarak yapılması; Jandarma Genel Komutanlığı'nda 8 yıldır yapılmayan unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarının açılması isteniyor.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için sivilleşme ve kariyer uzmanlığı süreçlerinin başlatılması, 7068 sayılı kanun kapsamından sivil devlet memurlarının çıkarılması da sentral talepler arasında. Ayrıca OYAK’ın yönetim, denetim ve disiplin kurullarında memurların temsil edilmesi ve sözleşmeli personelin OYAK’a daimi üye olabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması isteniyor.

Çözüm çağrısı ve kararlı duruş:

Cengiz, taleplerin sadece bugünün meselesi olmadığını, her bir talebin gerisinde bir memurun yaşadığı güçlükler ve bir ailenin geçim kaygısının bulunduğunu vurguladı. Yetkililerden taleplerin göz ardı edilmemesini, masada toplanıp rafa kaldırılmamasını istedi. Çözüm takvimi oluşturulsun, memurlarımızın beklentileri tam anlamıyla karşılansın sözleriyle belirsizliğin yarattığı yıpratıcı etkiye dikkat çekti.

Konuşmasında, kimsenin hakkına göz dikmediklerini, amaçlarının memurun hakkını almak olduğunu belirten Cengiz, taleplerin gerekçelerini, gerçeklerini ve haklılıklarını bir kez daha ortaya koydu. Hak elde edilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar' sözüne atıfta bulundu ve hedeflerine ulaşana dek yürümeye devam edeceklerini açıkladı.

DEVLET MEMURLARI SENDİKASI GENEL BAŞKANI TUNCAY CENGİZ, "ÇÖZÜM TAKVİMİ OLUŞTURULSUN, MEMURLARIMIZIN BEKLENTİLERİ TAM ANLAMIYLA KARŞILANSIN. ÇÜNKÜ HAK EDİLENİ ALAMAMAK GİBİ BELİRSİZLİK DE YIPRATICIDIR" DEDİ.