Hesap kiralayan şebekeye Bitlis merkezli dört ilde operasyon

Bitlis merkezli operasyonda yasa dışı bahis ağı çökertildi

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonucu, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına ilişkin kapsamlı bir çalışma tamamlandı. Emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Bitlis merkezli dört ilde eş zamanlı müdahale yapıldı ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

şüphelilerin yöntemi:

Yürütülen çalışmalarda, soruşturmayı yürüten ekipler, suç gelirlerinin aklanmasında 18 yaşını doldurmuş vatandaşların banka hesaplarının kiralanması yönteminin kullanıldığını tespit etti. Bu yöntemin, yasa dışı bahisten elde edilen paranın izinin kaybettirilmesinde tercih edildiği değerlendirildi.

operasyon ve hukuki süreç:

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışması sonucu planlanan eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak emniyete götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen tüm şüpheliler tutuklandı.

Yetkililer, söz konusu operasyonun, yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına karşı sürdürülen mücadelenin bir parçası olduğunu belirtti ve benzer suç örgütlerine karşı etkin takibin devam edeceğini vurguladı.

Operasyonun yürütülmesinde görev alan kurum isimleri ve yakalanan kişi sayısı yetkililerce doğrulanmış olup, soruşturmanın detayları adli süreç ilerledikçe kamuoyu ile paylaşılacak.

BİTLİS MERKEZLİ 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA AKLAMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.