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Palu'da kıvrılmış engerek görüntüsü köylüleri uyardı

Güllüce köyünde kaydedilen görüntüde, ısırığı insanı öldürmeye yeterli engerek kıvrılmış halde yatıyor; görüntüyü çeken vatandaş uyarıda bulundu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Palu'da kıvrılmış engerek görüntüsü köylüleri uyardı

Güllüce köyünde zehirli engerek görüntülendi

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, zehirli bir engerek yılanı görüldü.

görüntüde ne gösteriliyor:

Videoda yılanın bir noktada kıvrılarak hareketsiz şekilde yattığı izleniyor. Görüntülerde yer alan kişi, söz konusu yılanın ısırığının insanı öldürmeye yeterli olduğunu belirtti ve bu durumu izleyenlerle paylaştı.

vatandaşın uyarısı:

Görüntüler dikkat çekerken, görüntüyü çeken vatandaş engerek yılanına karşı insanların dikkatli olması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Köydeki yaşam alanlarında karşılaşılabilecek benzer durumlara karşı dikkat ve tedbir çağrısı yapıldı.

ELAZIĞ’DA BİR ISIRIĞI İNSANI ÖLDÜRMEYE YETERLİ ENGEREK GÖRÜNTÜLENDİ

ELAZIĞ’DA BİR ISIRIĞI İNSANI ÖLDÜRMEYE YETERLİ ENGEREK GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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