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Konserde fenalaşanlardan biri öldü, iki kişinin durumu kritik

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Unreal x Jeton' konserinde üç kişi fenalaştı; Furkan Aksu öldü, iki kişi yoğun bakımda, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konserde fenalaşanlardan biri öldü, iki kişinin durumu kritik

Olayın kısa özeti

İstanbul Kongre Merkezi'nde dün gece düzenlenen 'Unreal x Jeton' konserinde saat 03.15 sıralarında üç kişi fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Furkan Aksu hayatını kaybetti; diğer iki kişi olan T.M. ve M.S.R. ise tedavi gördükleri hastanede yoğun bakımda ve hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Hastane müdahalesi ve otopsi:

Sağlık ekiplerinin ilk tespitleriyle yaralıların hastaneye ulaştırılmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen bir kişi kurtarılamadı. Ölen Furkan Aksu'nun kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Diğer iki kişinin tıbbi durumu hakkında yetkililer müdahalelerin sürdüğünü açıkladı.

Polis incelemesi ve etkinlik detayları:

Polisin ilk bulgularına göre konser saat 21.00-04.00 arasında gerçekleşti, etkinliğe yalnızca 18 yaş üstü katılımcılar alındı ve alanda alkol servisi yapıldı. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu, konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bildirildi. Polis ve sağlık ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; ön incelemede üç kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Konser alanı yetkililerce boşaltıldı ve olayla ilgili daha ayrıntılı tespitler devam ediyor.

Şişli&#039;de konserde fenalaşan 3 kişiden 1&#039;i hayatını kaybetti, 2&#039;sinin hayati tehlikesi...

Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2'sinin hayati tehlikesi sürüyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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