Kocaeli'de gece sağanağı günlük yaşamı aksattı: sokaklar suyla kaplandı

Kocaeli'de sağanak etkisini gece boyunca sürdürdü:

Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayan ve gece ilerledikçe etkisini artıran sağanak, kentin bazı noktalarında yaşamı olumsuz etkiledi. Öğelerce bildirildiği üzere yağışın yoğunlaştığı anlarda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; sürücüler, suyla kaplanan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

cadde ve sokaklarda su baskınları:

Şiddetli yağışın etkili olduğu bölümlerde yollar adeta göle döndü. Yollarda oluşan akıntılar dikkat çekerken, bazı sokakların akarsu görünümüne kavuştuğu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bu görüntülerde araçların yavaş ilerlemek zorunda kaldığı, su seviyesinin yükselmesinin sürüş güvenliğini olumsuz etkilediği görüldü.

uyarılar ve kentteki durum:

Yetkililerin paylaşımlarına göre bölgede turuncu kodlu uyarı verildi. Meteorolojik uyarıların ardından il genelinde yağışın devam ettiği, vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Kent merkezinde ve çevre mahallelerde su birikintileri ile ilave akıntı riskine karşı uyanık olunması istendi.

Şu an için geniş çaplı can veya mal kaybına dair bilgi paylaşılmadı; ancak yağışın sürebileceği belirtiliyor ve ilgili birimler ile vatandaşlar yağışın seyrini izlemeye devam ediyor. Kent genelinde yağış devam ediyor ve yetkililerden gelecek uyarılar takip edilmeli.

KOCAELİ’DE AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BAZI CADDE VE SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI. SÜRÜCÜLER, SUYLA KAPLANAN YOLLARDA ARAÇLARIYLA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.