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Eskişehir'de tramvay durağına giren otomobilde sürücü kurtarıldı

Eskişehir Şeker Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili tramvay durağına girdi; sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de tramvay durağına giren otomobilde sürücü kurtarıldı

kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, Şeker Mahallesi Sakarya-2 Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre 20 ADT 200 plakalı otomobili kullanan Veysel S., sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına girdi. Kazada araç durağın içine girerken, sürücü araçta sıkıştı.

Tramvay durağının kaza anında boş olması, muhtemel bir facianın önüne geçti ve can kaybı yaşanmasını engelledi.

müdahale ve sonrası:

Olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü müdahale ederek çıkardı. İlk tıbbi müdahalenin ardından yaralı sürücü Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu; kazaya karışan araç kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Polis ekipleri kazıyla ilgili inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR&#039;DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU TRAMVAY DURAĞINA GİREN...

ESKİŞEHİR'DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU TRAMVAY DURAĞINA GİREN OTOMOBİLDE SIKIŞAN 1 KİŞİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI. KAZA ESNASINDA DURAĞIN BOŞ OLMASI OLASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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