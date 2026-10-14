Kayseri'de 2021'den beri aranan kişi Bankacılık Kanunu ihlalleri gerekçesiyle cezaevine gönderildi

Kayseri'de aranan şahıs Bankacılık Kanunu ihlalleri nedeniyle yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda M.K. (61) isimli şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda görev alan birimler, aranan şahısların tespit ve yakalanmasına odaklanarak koordineli bir çalışma yürüttü. Güvenlik birimlerinin takibi sonucu M.K.'nin adresinde yapılan işlemle yakalanması sağlandı.

İddia ve sabit cezaya ilişkin bilgiler:

Yetkililerce yapılan açıklamaya göre, şüpheli hakkında '5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet suçundan 10 ayrı aranma kaydı bulunuyor. Ayrıca M.K.'nin kesinleşmiş 13 yıl 2 ay 3 gün hapis cezası olduğu kaydedildi.

İşlem ve teslim süreci:

İşlemleri tamamlanan M.K., ilgili kolluk birimlerince adli makamlara intikal ettirilmek üzere cezaevine teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturma ve yakalama faaliyetlerini yürüten birimler, elde edilen belge ve bilgilerin değerlendirilmesine devam ediyor.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA ‘BANKACILIK KANUNA MUHALEFET’ SUÇUNDAN 10 AYRI ARANMA KAYDI BULUNAN VE 13 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.