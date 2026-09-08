İnegöl'de trafik kazasında hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ayşegül toprağa verildi

Kaza yerinde yaşananlar:

Bursa-Ankara karayolu Huzur Mahallesi mevkiinde, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan 16 L 6877 plakalı hafif ticari aracın, yan yoldan ana yola çıkan bisiklet sürücüsü 13 yaşındaki Ayşegül Gölen'e çarpması sonucu kaza meydana geldi. Araç sürücüsü olarak belirtilen Yasin D. (45) olay yerinde bulundu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve hastanedeki süreç:

Kaza sonrası ağır yaralanan çocuk için olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ayşegül Gölen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni ve taziye mesajı:

İnegöl Abdulhamithan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ayşegül için yatsı namazı sonrasında Huzur Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı; dualar ve gözyaşları eşliğinde cenaze defnedildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çögezer, yayınladığı taziye mesajında şunları kaydetti: "İnegöl ilçesi Abdulhamit Han Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz Ayşegül Gölen, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesi başta olmak üzere yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz."

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 13 YAŞINDAKİ AYŞEGÜL, TOPRAĞA VERİLDİ