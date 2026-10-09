İnegöl’ün bereketi Madrid fuarında dünya pazarına açıldı

İnegöl ürünleri Fruit Attraction 2026'da uluslararası alıcılarla buluştu

İnegöl'ün tarımsal üretimleri, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Fruit Attraction 2026 fuarında Avrupa ve dünya pazarına tanıtıldı. Bursa'dan fuara katılım sağlayan aracı firma aracılığıyla açılan stantta, İnegöl Belediyesi'nin Özündenkuru markasıyla ürettiği meyve kuruları ile çilek, yaban mersini, elma ve incir gibi yaş meyveler profesyonel alıcıların beğenisine sunuldu.

Uluslararası vitrinde İnegöl'ün ürün çeşitliliği:

6-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşen organizasyonda, İnegöl'ün hem taze meyve hem de katma değerli kurutulmuş ürün portföyü ön plana çıktı. Stand ziyaretçileri ürünleri yerinde tatma ve paketleme kalitesi hakkında bilgi alma fırsatı bulurken, Özündenkuru markası üretimin yalnızca tedarik değil aynı zamanda markalaşma ve katma değer yaratma hedefini taşıdığını gösterdi.

Belediyenin stratejisi ve üreticiye destek:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ü sanayi kadar tarım alanında da güçlü bir şehir olarak tanımlayarak kentte uygulanan Tarımda İnegöl Modelinin amaçlarını anlattı. Taban, modelin üreticinin emeğini korumaya, ürünlere katma değer kazandırmaya ve İnegöl'ün tarımsal değerlerini daha geniş pazarlara taşımaya odaklandığını belirtti.

Başkan Taban'ın aktardığı çalışma başlıkları arasında ücretsiz toprak analizi, taş toplama aracı temini, hasat makineleri desteği, tohum ve fide yardımı ile yeni ürün ekilişlerinin teşvik edilmesi yer alıyor. Bu desteklerin hedefi, üretimin verimliliğini artırmak ve üreticilerin pazarda daha iyi fiyat ve konum elde etmesini sağlamak.

Madrid tanıtımının beklentileri ve olası etkileri:

Fruit Attraction gibi küresel bir platformda gerçekleştirilen tanıtım, İnegöl ürünlerinin yeni alıcılarla temas kurması açısından önemli bir fırsat sundu. Belediye yetkilileri bu tür etkinliklerin, ürünlerin uluslararası pazarlarda yer bulması, yeni iş birlikleri kurulması ve üreticilerin görünürlüğünün artması yönünde somut adımlar doğuracağı görüşünde.

Özündenkuru markasının fuarda yer alması, İnegöl'ün sadece hammadde üretimiyle sınırlı kalmayıp, ürünlerini işleyerek marka değerine dönüştürme stratejisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, şehir ekonomisine yeni gelir kanalları açmayı ve üreticinin kazancını yükseltmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak, Madrid'deki tanıtım faaliyetleri İnegöl'ün tarımsal potansiyelini uluslararası sahnede görünür kıldı. Belediye kaynaklı destek programları ve markalaşma çabaları bir arada yürütüldüğünde, İnegöl ürünlerinin önümüzdeki dönemde daha geniş pazar ağlarına erişmesi ve üreticilerin gelirlerinde artış sağlanması bekleniyor.

İNEGÖL’ÜN TARIMSAL ÜRETİM DEĞERLERİ, İSPANYA’NIN BAŞKENTİ MADRİD’DE DÜZENLENEN FRUİT ATTRACTİON 2026 FUARI’NDA AVRUPA VE DÜNYA PAZARINA TANITILDI. BURSA’DAN FUARA KATILIM SAĞLAYAN ARACI FİRMA ARACILIĞIYLA AÇILAN STANTTA, İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN ÖZÜNDENKURU MARKASIYLA ÜRETTİĞİ MEYVE KURULARININ YANI SIRA İNEGÖL’ÜN YAŞ MEYVE ÜRETİMİNDEKİ ÖNEMLİ DEĞERLERİ DE SERGİLENDİ.