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ING Türkiye'den ihtiyaç kredilerini tek çatıya taşıyan borç transfer kredisi

ING Türkiye, ihtiyaç kredilerini tek ödeme planında toplayan Borç Transfer Kredisi'ni sundu; başvurular ING Mobil, internet sitesi ve şubelerden yapılabiliyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

ING Türkiye'den ihtiyaç kredilerini tek çatıya taşıyan borç transfer kredisi

ING Türkiye'den ihtiyaç kredilerini tek çatıya taşıyan borç transfer kredisi

ING Türkiye, müşterilerinin finansal yükünü hafifletmeyi amaçlayan yeni hizmeti Borç Transfer Kredisini kullanıma sundu. Ürün, farklı bankalardaki ihtiyaç kredilerini tek bir ödeme planında birleştirerek ödeme takibini sadeleştiriyor ve günlük bütçe yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

nasıl çalışıyor:

Borç Transfer Kredisi ile müşteriler, farklı bankalardaki mevcut ihtiyaç kredi borçlarını ING'ye taşıyabiliyor. Bu sayede borçlar tek ödeme planı altında toplanıyor; aylık taksitlerin takibi ve bütçe planlaması daha şeffaf hale geliyor. Banka, ürünün ödeme takibini kolaylaştırdığını ve bireysel müşterilerin nakit akışını düzenlemesine katkı sağladığını belirtiyor.

başvuru ve erişim kanalları:

Borç Transfer Kredisi için başvuruların dijital ve fiziki kanallardan gerçekleştirilmesi mümkün. Müşteriler, ING Mobil uygulaması üzerinden, ING internet sitesindeki "Hemen Başvur" butonu aracılığıyla veya ING şubelerinden işlemlerini başlatabiliyor. Başvuru süreci ve kredi koşullarına ilişkin ayrıntılar bankanın internet sitesinde yer alıyor.

ING Türkiye, bu ürünle ödeme yönetimini merkezileştirmek isteyen bireysel müşterilere pratik bir seçenek sunduğunu vurguluyor; krediye ilişkin detaylar ve şartlar için banka kaynaklarına başvurulması gerektiği hatırlatılıyor.

ING TÜRKİYE, FARKLI BANKALARDAKİ İHTİYAÇ KREDİSİ BORÇLARINI TEK BİR ÖDEME PLANINDA TOPLAMAK...

ING TÜRKİYE, FARKLI BANKALARDAKİ İHTİYAÇ KREDİSİ BORÇLARINI TEK BİR ÖDEME PLANINDA TOPLAMAK İSTEYEN MÜŞTERİLERİNE BORÇ TRANSFER KREDİSİ SUNUYOR. KREDİ, MÜŞTERİLERİN FARKLI BANKALARDAKİ İHTİYAÇ KREDİLERİNİ TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİREREK ÖDEME TAKİBİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR VE BÜTÇELERİNİ YÖNETMELERİNE DESTEK OLUYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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