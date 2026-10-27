Dambai'ye kapsamlı sağlık kampüsü: Türkiye'nin yatırımı bölgeyi güçlendiriyor

Dambai'de 160 yatak kapasiteli hastane inşası başladı:

Gana’nın Oti Bölgesi’nin başkenti Dambaide, Türk şirketi Hacıoğlu Holding tarafından 160 yataklı Dambai Bölge Hastanesi inşa edilmeye başlandı. Proje, Gana Sağlık Bakanlığı için planlanan 105 milyon dolarlık yatırım kapsamında, yaklaşık 110 dönümlük bir arazide yer alacak ve toplam 25 bin 655 metrekare kapalı alana sahip bir sağlık kampüsü olarak tasarlandı.

Hastane, bölgenin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olma hedefiyle planlanıyor. İnşaat için temel atma töreninin ardından saha çalışmaları başladı ve projenin tamamlanmasının 14 ay içinde gerçekleşmesi hedefleniyor. Tamamlandığında tesis, Gana Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek.

hastanenin teknik özellikleri:

Tasarım, 160 yatak kapasete ve toplam 459 odaya sahip bir kampüs öngörüyor; Oti Bölgesi’nin yaklaşık 750 bin kişilik nüfusunu hedefleyen ilk tam donanımlı bölge hastanesi olacak. Tesisin içinde acil ve travma merkezi, 8 ameliyathane, 10 yataklı yoğun bakım ve 5 yataklı yanık ünitesi, 10 küvözlü yenidoğan yoğun bakım birimi ile doğumhane yer alacak.

Ayrıca hastanede 30 istasyonlu diyaliz merkezi, MR ve tomografi dahil görüntüleme bölümü, laboratuvar ve kan merkezi, üç poliklinik bloğu, endoskopi, günübirlik cerrahi ve kemoterapi, fizik tedavi ve rehabilitasyon birimleri, eczane ve 112 kişilik konferans salonu planlanıyor. Bu kapsam, bölgeye sunulacak sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini ve kapasitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

yatırımın diplomasi ve tasarımdaki boyutu:

Hacıoğlu Holding CEO’su Yasin Hacıoğlu, temel atma töreninde projenin Türkiye ile Gana arasındaki dostluğun bir ürünü olduğunu vurguladı. Hacıoğlu, yatırımın yalnızca ekonomik bir girişim olmadığını, aynı zamanda kıtada sürdürülebilir eserler bırakma hedefinin bir parçası olduğunu belirterek, "Biz Afrika’yı sadece bir pazar olarak değil, birlikte büyüyeceğimiz, stratejik bir ortak olarak görüyoruz" dedi.

Hacıoğlu, projenin Gana iklimine uygun olarak tasarlandığını, güneş enerjisine hazır beyaz çatı ve gölgeli cephelerle işletme maliyetlerinin düşük tutulacağını söyledi. Yine CEO’nun ifadelerine göre yatırım, bölgedeki istihdam, altyapı ve sağlık kapasitesine doğrudan katkı sunacak ve Türkiye’nin Afrika’daki varlığını sahada pekiştirecek somut bir adım olarak öne çıkıyor.

Projenin tamamlanmasının ardından hastanenin Gana Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmesi ve bölge halkına hizmet vermeye başlaması planlanıyor; bu adım, Oti Bölgesi’nin sağlık altyapısında belirgin bir dönüşüm yaratması bekleniyor.

GANA'NIN OTİ BÖLGESİ'NİN BAŞKENTİ DAMBAİ'DE TÜRK ŞİRKETİ HACIOĞLU HOLDİNG TARAFINDAN 160 YATAKLI BÖLGE HASTANESİ İNŞA EDİLMEYE BAŞLANDI. ÜLKENİN EN BÜYÜK HASTANELERİNDEN BİRİ OLACAK DAMBAİ BÖLGE HASTANESİ’NİN 14 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR.