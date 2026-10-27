Ordu'nun seralarında çiçekten tasarruf ve yeni sektör hedefi

ordu'nun belediye seralarında üretim

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediyenin park ve bahçelerinde kullanılan çiçeklerin kendi seralarda üretilmesinin hem bütçeye katkı sağladığını hem de kentte yeni bir ekonomik alan yarattığını açıkladı. Üretimin merkezi olarak Melet Vadisi'nde yer alan seralar gösteriliyor.

seralarda hangi türler üretiliyor:

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren seralarda hem yazlık hem kışlık türler ile çeşitli süs bitkileri yetiştiriliyor. Bu üretimde özellikle 550 bin kışlık çiçek fidesi öne çıkıyor; aralarında çuha, menekşe, portakal nergisi ve süs lahanası gibi mevsimlik türler bulunuyor.

ekonomik ve çevresel etkileri:

Belediye tarafından üretilen fidelerle dışarıdan yapılan alımların azaltılması ve maliyet tasarrufunun sağlanması amaçlanıyor. Başkan Güler, dikime hazır hale getirilen fidelerin kısa süre içinde kent genelindeki peyzaj çalışmalarında kullanılacağını belirtti. Güler, "Belediyemizin park ve bahçelerinde kullandığımız çiçekleri kurduğumuz seralarımızda kendimiz üretiyoruz. Bu sayede hem ekonomimize katkı sağlıyor hem de yeni bir sektör oluşturuyoruz. Burası Yalova gibi bir çiçek kenti olabilir. Bu alan üzerinde de özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yetkililer, seralarda sürdürülen çalışmanın hem belediye bütçesinde düzenleme sağlayacağını hem de yerel çiçekçilik sektörünün gelişmesine katkı vereceğini vurguluyor. Fidelerin kent içindeki farklı noktalarda toprakla buluşturulması planlanıyor ve uygulamanın önümüzdeki dönem peyzaj uygulamalarına doğrudan yansıması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER