İnhisar'da camiler ve din görevlileri haftası etkinlikleri anıldı

İnhisar'da camiler ve din görevlileri haftası kutlandı

İnhisar ilçesinde 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İlçe Müftüsü İbrahim Çıbıkçı ile müftülük personeli, İlçe Kaymakamı Esra Polat'ı makamında ziyaret etti.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyarette haftanın anlamı ve ilçedeki din hizmetlerinin işleyişi ele alındı. Müftülük heyeti, din görevlilerinin sahadaki çalışma koşulları ve toplumun manevi ihtiyaçlarına sundukları hizmetler hakkında bilgi verdi. Görüşme, karşılıklı teşekkür ve iyi dileklerin iletilmesiyle sürdü.

kaymakamın mesajı:

Kaymakam Esra Polat, ilçede görev yapan din görevlilerinin toplumun manevi hayatına rehberlik ettiğini vurgulayarak, haftalarını kutladı ve çalışmalarında başarı diledi. Polat ayrıca, Rabbim hizmetlerini hayırlı ve bereketli eylesin temennisinde bulundu.

Etkinlik, ilçede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefledi. Ziyaret, idari ve dini temsilciler arasındaki diyaloğu pekiştirerek haftanın anlamına uygun bir şekilde tamamlandı.

BİLECİK’TE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KUTLANDI