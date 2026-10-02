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İnhisar'da camiler ve din görevlileri haftası etkinlikleri anıldı

İnhisar'da 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında müftü ve müftülük personeli, Kaymakam Esra Polat'ı ziyaret ederek kutlamalarını sundu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İnhisar'da camiler ve din görevlileri haftası etkinlikleri anıldı

İnhisar'da camiler ve din görevlileri haftası kutlandı

İnhisar ilçesinde 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İlçe Müftüsü İbrahim Çıbıkçı ile müftülük personeli, İlçe Kaymakamı Esra Polat'ı makamında ziyaret etti.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyarette haftanın anlamı ve ilçedeki din hizmetlerinin işleyişi ele alındı. Müftülük heyeti, din görevlilerinin sahadaki çalışma koşulları ve toplumun manevi ihtiyaçlarına sundukları hizmetler hakkında bilgi verdi. Görüşme, karşılıklı teşekkür ve iyi dileklerin iletilmesiyle sürdü.

kaymakamın mesajı:

Kaymakam Esra Polat, ilçede görev yapan din görevlilerinin toplumun manevi hayatına rehberlik ettiğini vurgulayarak, haftalarını kutladı ve çalışmalarında başarı diledi. Polat ayrıca, Rabbim hizmetlerini hayırlı ve bereketli eylesin temennisinde bulundu.

Etkinlik, ilçede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefledi. Ziyaret, idari ve dini temsilciler arasındaki diyaloğu pekiştirerek haftanın anlamına uygun bir şekilde tamamlandı.

BİLECİK’TE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KUTLANDI

BİLECİK’TE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KUTLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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