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İnönü Caddesi'nde çarpışma: Çorum'da motosiklet ve üç tekerlekli moped kazası

Çorum İnönü Caddesi'nde 19 AHC 711 plakalı motosiklet ile 19 AHK 724 plakalı üç tekerlekli moped çarpıştı; üç kişi yaralandı, hastaneye sevk edildiler.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnönü Caddesi'nde çarpışma: Çorum'da motosiklet ve üç tekerlekli moped kazası

Kaza yeri ve araçlar:

Kaza, Çorum İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K. yönetimindeki 19 AHC 711 plakalı motosiklet ile E.Ö. idaresindeki 19 AHK 724 plakalı üç tekerlekli elektrikli moped çarpıştı.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan B.A. yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma ve takip:

Polis ekipleri, kazanın oluş nedeni ve olayın ayrıntılarına ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, delil ve görgü bilgileri doğrultusunda soruşturmayı sürdürüyor.

İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNDU

İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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