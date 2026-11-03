Dilovası yangını davasında iki sanık yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi

mahkeme ara kararı ve tahliyeler

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın beşinci celsesi Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde yapıldı. Duruşmaya, şirket ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 23 sanıktan 8 tutuklu ve 1 firari sanığın yanı sıra müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Osman Akat ve Abdurrahman B. için, tutuklu kaldıkları süre ve toplanan deliller göz önünde bulundurularak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi. Diğer sanıkların mevcut durumları ise devam ettirildi.

tanık beyanları ve çapraz sorgular:

Tanık olarak dinlenen Ömer K., 2010'dan beri Dilbel A.Ş.'de çeşitli görevlerde bulunduğunu belirterek Ravive'ye olaydan yaklaşık bir ay önce genel denetim amaçlı gittiklerini, Kurtuluş Oransal ile görüştüklerini ve ruhsatın iş yerinde olmayıp muhasebede olduğunu söylediğini aktardı. Ömer K. ifadelerinde, Mimar Sinan Caddesi'ndeki alt kattaki iş yerine gittiklerinde içeride boş kutular gördüklerini ve Kurtuluş Oransal'ın "taşınacaklarını söylediğini" belirtti.

Çapraz sorguda katılan avukatın, dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü ile bağlantılar ve yapılan araç satışları hakkında sorduğu sorular dikkat çekti. Bir diğer iddia olarak katılan avukat, "Olay günü insanlar cayır cayır yanarken Altay Ali Oransal’ın hesabından para çıkışı yapılmış" şeklinde beyan sundu.

sanık savunmaları ve gerekçeler:

Tutuklu ve tutuksuz sanıkların beyanları alındı. Eski Zabıta Müdür Vekili C.T. suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek tahliye talep etti. Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T. ruhsat süreçleriyle ilgili olarak, "Ruhsatı ben veriyormuşum gibi bir algı var ancak ruhsatı ruhsat servisi verir" ifadelerini kullandı ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Zabıta Müdür Vekili N.B. ise göreve 18 Kasım 2024 tarihinde başladığını, ruhsatın verildiği dönemde görevde olmadığını ve "Zabıta müdürlüğünün kaçak yapıları durdurma, kapatma yetkisi bulunmamaktadır" diyerek suçlamaları reddetti. Ravive Kozmetik yetkilisi İsmail Oransal da "Kusurum, suçum yoktur" diye beyanda bulundu. LYKEE Kozmetik sahibi Gökberk Güngör ise Ravive yönetiminde olmadığını, emir talimat vermediğini söyleyerek beraat talep etti.

Suçluyu kayırma suçundan yargılanan ve tahliye edilenlere ilişkin mahkeme, diğer soruşturmaların sürmesi, yangına ilişkin kusur raporunun düzenlenmesi ve geçen celse istenen Ravive ile LYKEE arasındaki mali ilişkiler raporunun gelmesi beklendiği için duruşmayı erteledi. Tahliye kararına maktul yakınları süre boyunca masalara vurarak itiraz etti.

iddianame ve beklenen raporlar

Cumhuriyet savcısının ara mütalaasında tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamı talep edilmiş; aynı zamanda mahkeme, yangına ilişkin kusur raporu ile Ravive-LYKEE arasındaki mali ilişkilere dair raporun beklenmesine karar verdi. İddianamede, Ravive Kozmetik yetkilileri İsmail Oransal ve Altay Ali Oransal, ayrıca LYKEE yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "muhtemel kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet ve "nitelikli mala zarar verme" suçundan 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmanın işletmecisi firari Ümit Ç., sorumlu müdürü Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ile Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi Güven D. ve binayı satın alan şirket yetkilileri Caner Özgür, Özcan Y. ve Özkan Y. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Ali Osman Akat, Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ana dosyaya dahil edilen iddianamede ise eski İmar ve Şehircilik Müdürü H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., Yapı Kontrol Müdürleri S.S. ve M.T., Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski Zabıta Müdür Vekili C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

olayın geçmişi:

Olay, Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025'te meydana geldi. Yangında çalışanlardan Hanım Gülek (65), Esma Gikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) yaşamlarını yitirmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal ise tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE 7 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KOZMETİK FABRİKASI YANGININA İLİŞKİN 8 TUTUKLU SANIKTAN 2'Sİ, YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ. MAKTULLERİN AİLELERİ, TAHLİYE KARARINI 1 DAKİKA BOYUNCA MASALARA VURARAK PROTESTO ETTİ.