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Sultangazi’de yağmurun göle çevirdiği alt geçit sürücüleri zora soktu

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış, Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki Habipler Tüneli'ni suyla doldurdu; araçlar göle dönen yolda ilerlemekte zorlandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 21:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sultangazi’de yağmurun göle çevirdiği alt geçit sürücüleri zora soktu

sultangazi’de tünel su altında kaldı:

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran yağış, Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi sınırlarındaki Habipler Tüneli'nde su baskınına neden oldu. Alt geçidin bir bölümünün suyla dolması, tünelde ulaşımı aksattı.

araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti:

Alt geçidin suyla kaplanması sonucu bazı araçlar yolda ilerlemek için zorlandı ve trafikte aksamalar yaşandı. Sürücülerin zorlukla ilerlediği anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı ve bölgedeki olumsuz görüntüler kayda geçti.

Sultangazi’de alt geçit su altında kaldı

Sultangazi’de alt geçit su altında kaldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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