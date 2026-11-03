Sultangazi’de yağmurun göle çevirdiği alt geçit sürücüleri zora soktu

sultangazi’de tünel su altında kaldı:

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran yağış, Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi sınırlarındaki Habipler Tüneli'nde su baskınına neden oldu. Alt geçidin bir bölümünün suyla dolması, tünelde ulaşımı aksattı.

araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti:

Alt geçidin suyla kaplanması sonucu bazı araçlar yolda ilerlemek için zorlandı ve trafikte aksamalar yaşandı. Sürücülerin zorlukla ilerlediği anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı ve bölgedeki olumsuz görüntüler kayda geçti.

Sultangazi’de alt geçit su altında kaldı