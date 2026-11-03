Nilüfer'de aniden bastıran sağanak ulaşımı sekteye uğrattı

Nilüfer'de sağanak etkisi:

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akşam saatlerinde kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış, özellikle Geçit-Balat girişinde yolların büyük bölümünü suyla kapladı. Yağmurun aniden kuvvetlenmesiyle yolda oluşan birikintiler, araç trafiğini olumsuz etkiledi ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Yol koşulları ve sürücü davranışları:

Suyun yolda birikmesi nedeniyle bazı araçlar derin suların arasından geçmek zorunda kaldı; bazı sürücüler ise hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerlemeyi tercih etti. Geçiş sırasında suyun etrafa savrulduğu ve görüşün zaman zaman etkilendiği görüldü. Su birikintileri özellikle Geçit-Balat güzergahını kullananlar için ulaşımı güçleştirdi.

Ulaşımda aksama ve yerel etkiler:

Yağışın yarattığı tablonun kısa süreli de olsa trafiği aksattığı, güzergahın büyük bölümünün adeta göle döndüğü bildirildi. Bu durum, sağanak yağışın kent ulaşımında oluşturduğu olumsuzluğu bir kez daha gözler önüne serdi ve bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı.

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİ GEÇİT-BALAT GİRİŞ MEVKİİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, YOLU GÖLE ÇEVİRDİ.