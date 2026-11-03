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İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle Adapazarı'ndaki konteyner yangını kontrol altına alındı

Sakarya'nın Adapazarı'nda işçilerin kaldığı 64 yataklı konteynerlerde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle Adapazarı'ndaki konteyner yangını kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. İşçilerin konakladığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı ve kısa sürede yatakhane olarak kullanılan bölümleri sardı.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 9 araç ve 21 personel ile saat 19.27 itibarıyla yangına müdahale başlatıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

etki ve soruşturma:

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak işçilerin kaldığı 64 yataklı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bazı kişiler, bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SAKARYA&#039;NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE TOKİ İNŞAAT ALANINDA İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE ÇIKAN...

SAKARYA'NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE TOKİ İNŞAAT ALANINDA İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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