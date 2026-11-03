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Yolcu gemisine Siros'tan Hayfa'ya giderken Crown Iris'e bomba ihbarı

Siros'tan Hayfa'ya gidecek Crown Iris'e kimliği belirsiz kişi bomba ihbarında bulundu; gemide 940 yolcu ve 597 mürettebat var, ilk kontrolde bulgu yok.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yolcu gemisine Siros'tan Hayfa'ya giderken Crown Iris'e bomba ihbarı

Siros'tan Hayfa'ya gidecek Crown Iris için arama başlatıldı

Yunanistan’ın Siros Adası'ndan İsrail’in Hayfa kentine hareket edecek Panama bayraklı Crown Iris adlı yolcu gemisine yönelik bomba ihbarı bildirildi. Kimliği belirsiz bir kişi, geminin gövdesine patlayıcı düzenek yerleştirildiğini iddia etti.

Gemideki aramalar:

Sahil güvenlik ekipleri, patlayıcı madde arama köpeği ve bir dalgıcın desteğiyle gemide arama yaptı; olay yerine ayrıca özel bir sahil güvenlik birimi sevk edildi. İlk kontrollerde herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı. Gemide toplam 940 yolcu ve 597 mürettebat bulunduğu bildirildi.

Geminin seferine devam edebilmesi için sahil güvenlik uzmanlarının daha kapsamlı inceleme yapması bekleniyor.

Avrupa'da art arda uçak ihbarları:

Aynı gün Avrupa’da da altı yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Polonya ve İtalya’da ikişer, İspanya ve Bulgaristan’da ise birer uçak, art arda gelen ihbarların ardından incelenmeye alındı; yapılan kontrollerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.

YUNANİSTAN’DAN İSRAİL GİDECEK OLAN YOLCU GEMİSİNE YÖNELİK BOMBA İHBARININ ARDINDAN GEMİDE İNCELEME...

YUNANİSTAN’DAN İSRAİL GİDECEK OLAN YOLCU GEMİSİNE YÖNELİK BOMBA İHBARININ ARDINDAN GEMİDE İNCELEME BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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