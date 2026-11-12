Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8505 +0,18%
Bist 11.824,79 +1,36%
Altın Gram 6.406,09 -0,89%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 93,33 +0,61%
--°

İnönü Üniversitesi stantıyla gençlerin kariyer tercihine rehberlik etti

İnönü Üniversitesi, Kahramanmaraş'ta 11-12 Kasım'da düzenlenen kariyer fuarında açtığı stantla üniversite adaylarına eğitim ve kariyer olanaklarını aktardı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

İnönü Üniversitesi stantıyla gençlerin kariyer tercihine rehberlik etti

İnönü Üniversitesi stantıyla gençlerin kariyer tercihine rehberlik etti

İnönü Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı'nda ziyaretçilerle buluştu. Fuar, 11-12 Kasım tarihlerinde Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı ve üniversitenin tanıtım standı yoğun ilgi gördü.

fuarda tanıtım çalışmaları:

İnönü Üniversitesi standında üniversitenin akademik birikimi, eğitim olanakları ve öğrencilere sunulan çeşitli destek mekanizmaları ziyaretçilere aktarıldı. Stand ekipleri, yükseköğretim sürecindeki adayların ve öğrencilerin sorularını yanıtlayarak programlar, burs imkanları ve kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgi verdi. Ziyaretçiler, üniversitenin sunduğu imkânları yakından görme fırsatı buldu.

Fuarda ayrıca Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da İnönü Üniversitesi standını ziyaret ederek tanıtım çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

üniversite temsilcileri ve hedefler:

İnönü Üniversitesi'ni fuarda temsil eden isimler arasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Necati Çobanoğlu yer aldı. Tanıtım faaliyetleri ise Kurumsal İletişim personeli Öğr. Gör. Mehmet Babacan ve İzzettin Akpolat ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli Soner Öksüzoğlu tarafından yürütüldü.

Üniversite, fuar katılımıyla gençlerin eğitim tercihleri ve kariyer planlama süreçlerine somut katkı sağlamayı; tercihler ve iş yaşamına hazırlık konusunda bilgilendirme ve rehberlik sunmayı hedefliyor.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GENÇLİĞİN ÜRETİM ÇAĞI BÖLGESEL KARİYER FUARI’NDA

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GENÇLİĞİN ÜRETİM ÇAĞI BÖLGESEL KARİYER FUARI’NDA

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden ara tatilde öğrencilere tam gün eğitim desteğ...
images

Hisarcık’ta eğitimde iş birliği ve gençlik odaklı adımlar
images

Ek yerleştirme işlemleri tamamlandı: ÖZYES sonuçlarına erişim başladı
images

Tıp eğitimine destek veren hayırsevere üniversiteden teşekkür

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Casper'in Excalibur G915 ve G870 kapak mekanizması 100 bin çevrimi sorunsuz tamamladı

Damarsal sertleşme sorunlarında cerrahi dışı yaklaşım: ESWT ile ne beklenmeli

Köy okulunun dersleri zeytin dalında: öğrenciler uygulamalı eğitimle üretime katılıyor

Galatasaray yoğun fikstürde lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir döneme giriyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi