İnönü Üniversitesi stantıyla gençlerin kariyer tercihine rehberlik etti

İnönü Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı'nda ziyaretçilerle buluştu. Fuar, 11-12 Kasım tarihlerinde Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı ve üniversitenin tanıtım standı yoğun ilgi gördü.

fuarda tanıtım çalışmaları:

İnönü Üniversitesi standında üniversitenin akademik birikimi, eğitim olanakları ve öğrencilere sunulan çeşitli destek mekanizmaları ziyaretçilere aktarıldı. Stand ekipleri, yükseköğretim sürecindeki adayların ve öğrencilerin sorularını yanıtlayarak programlar, burs imkanları ve kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgi verdi. Ziyaretçiler, üniversitenin sunduğu imkânları yakından görme fırsatı buldu.

Fuarda ayrıca Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da İnönü Üniversitesi standını ziyaret ederek tanıtım çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

üniversite temsilcileri ve hedefler:

İnönü Üniversitesi'ni fuarda temsil eden isimler arasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Necati Çobanoğlu yer aldı. Tanıtım faaliyetleri ise Kurumsal İletişim personeli Öğr. Gör. Mehmet Babacan ve İzzettin Akpolat ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli Soner Öksüzoğlu tarafından yürütüldü.

Üniversite, fuar katılımıyla gençlerin eğitim tercihleri ve kariyer planlama süreçlerine somut katkı sağlamayı; tercihler ve iş yaşamına hazırlık konusunda bilgilendirme ve rehberlik sunmayı hedefliyor.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GENÇLİĞİN ÜRETİM ÇAĞI BÖLGESEL KARİYER FUARI’NDA