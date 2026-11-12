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BŞEÜ kalite güvencesini dijitalleştiriyor: ölçülebilir ve entegre yapı hedefleniyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, BKYS çalışmaları için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni ziyaret etti; kalite süreçleri dijital ortamda izlenecek.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

BŞEÜ kalite güvencesini dijitalleştiriyor: ölçülebilir ve entegre yapı hedefleniyor

bkys çalışması ve ziyaretin amacı:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) kalite güvencesi süreçlerini dijital ortama taşımak amacıyla Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) çalışmalarını başlattı. Projenin temel hedefi, kalite süreçlerinin izlenebilir, ölçülebilir ve bütünleşik bir yapıda yürütülmesini sağlamak olarak açıklandı.

ziyarette ele alınan uygulama deneyimleri:

Çalışmalar kapsamında BŞEÜ Kalite Koordinatörlüğünde görev yapan Doç. Dr. Aysun Acun ve Öğr. Gör. Saide Allahverdi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ile Rektör Danışmanı ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Ekrem Öztürk ile bir araya gelinerek kalite yönetim süreçleri ve dijital sistem altyapısına ilişkin uygulama deneyimleri paylaşıldı.

fakülte ve eğitim-öğretim boyutları:

Görüşmelerde Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi Koordinatörlüğü ile eğitim-öğretim süreçlerine yönelik uygulamalar hakkında bilgi alınırken, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muradiye Karasu Ayata ile yapılan görüşmede fakülte düzeyindeki kalite çalışmaları değerlendirildi. Bu temaslar, BKYS’nin hem merkezi hem de birim bazında nasıl işleyeceğine dair somut örneklerin edinilmesini sağladı.

Gerçekleştirilen çalışma ziyaretinin amacı, BŞEÜ bünyesinde kurulması planlanan BKYS altyapısına katkı sağlamak ve sistemin hayata geçirilmesinde kurumlar arası deneyim paylaşımını artırmaktır. Sistemle birlikte kalite güvencesi süreçlerinin dijital ortamda izlenmesi ve ölçümlenmesi ile süreç yönetiminin entegre edilmesi hedefleniyor.

BŞEÜ’DE KALİTE YÖNETİMİ DİJİTAL ORTAMA TAŞINIYOR

BŞEÜ’DE KALİTE YÖNETİMİ DİJİTAL ORTAMA TAŞINIYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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