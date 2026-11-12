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Uluslararası iş birliğini güçlendiren akademiye Semerkant'tan fahri profesörlük

Prof. Dr. Ali Akar, uluslararası iş birliğine katkıları nedeniyle Semerkant Devlet Pedagoji Enstitüsü tarafından fahri profesörlük unvanı ödüllendirildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Uluslararası iş birliğini güçlendiren akademiye Semerkant'tan fahri profesörlük

Uluslararası iş birliğini güçlendiren akademiye Semerkant'tan fahri profesörlük

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Akar, uluslararası akademik iş birliğinin geliştirilmesine sunduğu katkılar ve bilimsel çalışmaları nedeniyle Özbekistan'daki Semerkant Devlet Pedagoji Enstitüsü tarafından fahri profesör unvanı ile onurlandırıldı.

Tören ve takdim ayrıntıları:

Fahri profesörlük unvanı ve berat, Enstitü Rektörü Prof. Dr. Shahzoda Negmatova tarafından Prof. Dr. Ali Akar'a takdim edildi. Bu resmi takdim, akademik alanda yürütülen iş birliklerinin somutlaşmasının ve karşılıklı tanınırlığın bir göstergesi olarak kayda geçti.

MSKÜ'ye ve akademik iş birliğine katkıları:

Bu tür uluslararası unvanlar, hem bireysel akademik itibarın güçlenmesine hem de kurumların küresel ağlarda görünürlüğünün artmasına hizmet eder. Prof. Dr. Ali Akar'ın elde ettiği fahri profesörlük, MSKÜ'nün uluslararası akademik saygınlığını ve bilimsel görünürlüğünü doğrudan destekleyecektir.

Enstitüler arası resmi temasların artması, ortak araştırma projeleri, konferans iş birlikleri ve öğrenci-akademisyen değişim imkanları için yeni kapılar açabilir; üniversitenin bu tür tanınırlıkları sürdürülebilir iş birliklerine dönüştürmesi, uzun vadeli akademik kazanımlar sağlayacaktır.

MSKÜ’LÜ PROF. DR. ALİ AKAR’A SEMERKANT’TAN FAHRİ PROFESÖRLÜK UNVANI

MSKÜ’LÜ PROF. DR. ALİ AKAR’A SEMERKANT’TAN FAHRİ PROFESÖRLÜK UNVANI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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