İnönü'de sofralar birleşti: aşureyle güçlenen üniversite dayanışması

etkinlik hakkında:

İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen aşure ikramı, paylaşmanın, bereketin ve birlikteliğin simgesi olan geleneğin üniversite ortamında yaşatılmasını amaçladı. Etkinlik, kurum içi kültürü canlı tutma ve ortak değerleri pekiştirme hedefiyle planlandı.

etkinlik alanı ve katılımcılar:

Merkezi Derslikler önünde gerçekleştirilen programda Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat ile birlikte rektör yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Nihad Şad, Prof. Dr. Mehmet Sağlam ve Prof. Dr. Ali Özer, Genel Sekreter Abuzer Kalkan, genel sekreter yardımcıları Yaşar Kalkan ile Ömer Çelik ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç yer aldı. Rektör ve yöneticilerin de aşure ikramında bulunduğu etkinlik, öğrenciler ve üniversite personelinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

etkinliğin önemi ve atmosferi:

Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen etkinlik, üniversite ailesini bir araya getirerek paylaşma kültürünün sürdürülmesine katkı sağladı. Organizasyon, hem sosyal bağların güçlenmesine hem de kurum içindeki dayanışma duygusunun pekişmesine hizmet etti; katılımcılar arasında karşılıklı iletişim ve aidiyet hissi artırıldı.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDE DAYANIŞMA VE PAYLAŞMA RUHU AŞUREYLE BULUŞTU