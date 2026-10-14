İnşaat malzemelerini çalan zanlı Köse'de yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi

soruşturmanın başlatılması:
Bayburt merkezinde birden fazla inşaat şantiyesinden malzemelerin çalındığı yönünde ihbar alan ekipler, olaylara ilişkin çalışma başlattı. Yapılan tespitlerde piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan ekipmanların kaybolduğu belirlendi.
Soruşturmayı yürüten Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan malzemeler arasında hilti, spiral makinesi ve çeşitli el aletleri bulunduğunu açıkladı.
yakalanma ve adli süreç:
Yürütülen operasyon sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, Gümüşhane'nin Köse ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısın ikametinde ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
BAYBURT’TA İNŞAATLARDAN 120 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN ŞAHIS TUTUKLANDI
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