Dolar 49,3895 +0,04%
Euro 55,3855 +0,23%
Bist 12.156,60 -0,77%
Altın Gram 6.632,53 -0,01%
EUR/USD 1,1208 +0,04%
Brent Petrol 105,45 -0,23%
--°

İnşaat malzemelerini çalan zanlı Köse'de yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bayburt'ta piyasası yaklaşık 120 bin lira olan hilti, spiral makinesi ve el aletlerini çaldığı belirlenen zanlı, Köse'de yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İnşaat malzemelerini çalan zanlı Köse'de yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi

soruşturmanın başlatılması:

Bayburt merkezinde birden fazla inşaat şantiyesinden malzemelerin çalındığı yönünde ihbar alan ekipler, olaylara ilişkin çalışma başlattı. Yapılan tespitlerde piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan ekipmanların kaybolduğu belirlendi.

Soruşturmayı yürüten Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan malzemeler arasında hilti, spiral makinesi ve çeşitli el aletleri bulunduğunu açıkladı.

yakalanma ve adli süreç:

Yürütülen operasyon sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, Gümüşhane'nin Köse ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısın ikametinde ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BAYBURT’TA İNŞAATLARDAN 120 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN ŞAHIS TUTUKLANDI

BAYBURT’TA İNŞAATLARDAN 120 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kıyıya sürüklenen yelkenli Kumbahçe sahilinde karaya oturdu
images

Goodyear fabrikasında sabah vardiyesinde pres kazası: 33 yaşındaki işçi yaşamını...
images

Taşkın Akbaba caddesini çamur içinde bıraktı
images

Sakarya'da iki ilçeyi kapsayan operasyon: çok sayıda silah ve kaçak tütün, 6 göz...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gençlere çağrı: akımlara kapılmayın, değerlerinizle geleceği şekillendirin

Görme engelli öğretmenin 20 yıllık rehberliği

Tekirdağ’da Gigafiber erişimi: Turknet 1.000 Mbps simetrik internet sundu

Tekirdağ’da 350 toplanma alanı ve eğitimlerle kent dayanıklılığı yükseliyor

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua