Dolar 48,4484 +0,03%
Euro 56,3496 +0,16%
Bist 14.405,25 +1,79%
Altın Gram 6.914,57 -0,84%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 96,90 +0,64%
--°

İnşattan kavşağa, polis merkezi önünde yeniden alevlenen kavga: Bolu'da müdahale

Bolu Paşaköy'de inşaattaki tartışmanın kavga dönüşmesiyle başlayan olay, D-100 kavşağı ve polis merkezi önünde de sürdü; polis müdahale etti.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 20:17

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 20:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İnşattan kavşağa, polis merkezi önünde yeniden alevlenen kavga: Bolu'da müdahale

Olayın gelişimi:

Paşaköy Mahallesi'nde bir inşaatta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri olay yerinden otomobiliyle ayrıldı, diğer grup ise araçlarla peşlerinden giderek D-100 kara yolu Hayrettin Tokadi Türbesi Kavşağı'nda tekrar karşılaştı.

Kavşağa inen gruplar arasında yeniden başlayan arbedeye ihbar üzerine jandarma ekipleri müdahale etti. Olay yerinde yapılan müdahale sonucunda kavga eden şahıslar alınarak Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü.

Polis merkezi önündeki gerginlik:

Kavganın haberini alan tarafların yakınları polis merkezine geldi. Burada başlayan tartışma kısa sürede tekme ve yumrukların kullanıldığı yeni bir kavgaya dönüştü. Olayın büyümesini önlemek için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevik kuvvet ekipleri de polis merkezi çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı; kavgaya karışanlar işlemleri için polis merkezine götürüldü. Yapılan işlemler sonrasında tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi, soruşturma ve tutanak işlemleri sürüyor.

BOLU&#039;DA İNŞAATTA BAŞLAYAN VE D-100 KARA YOLUNDAKİ KAVŞAKTA DEVAM EDEN İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA...

BOLU'DA İNŞAATTA BAŞLAYAN VE D-100 KARA YOLUNDAKİ KAVŞAKTA DEVAM EDEN İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA, TARAFLARIN YAKINLARININ DA GELMESİYLE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE YENİDEN ÇIKTI. POLİS EKİPLERİ KAVGAYA MÜDAHALE EDEREK TARAFLARI AYIRDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da Türkiye-İtalya maçı için kapsamlı güvenlik hazırlığı
images

Bursa'dan Kumluca'ya yardım konvoyu: iki itfaiye aracı ve uzman personel gönderi...
images

Long Lellang yakınlarında helikopter kazası: sağlık ekibinden 5 kişi yaşamını yi...
images

Büyükmandıra'da rüzgarla yayılan mera yangını itfaiye tarafından kontrol altına...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da Türkiye-İtalya maçı için kapsamlı güvenlik hazırlığı

Bursa'dan Kumluca'ya yardım konvoyu: iki itfaiye aracı ve uzman personel gönderildi

Long Lellang yakınlarında helikopter kazası: sağlık ekibinden 5 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da diplomasi trafiği: Hakan Fidan ile Heybet Halbusi bir araya geldi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı