İnşattan kavşağa, polis merkezi önünde yeniden alevlenen kavga: Bolu'da müdahale

Olayın gelişimi:

Paşaköy Mahallesi'nde bir inşaatta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri olay yerinden otomobiliyle ayrıldı, diğer grup ise araçlarla peşlerinden giderek D-100 kara yolu Hayrettin Tokadi Türbesi Kavşağı'nda tekrar karşılaştı.

Kavşağa inen gruplar arasında yeniden başlayan arbedeye ihbar üzerine jandarma ekipleri müdahale etti. Olay yerinde yapılan müdahale sonucunda kavga eden şahıslar alınarak Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü.

Polis merkezi önündeki gerginlik:

Kavganın haberini alan tarafların yakınları polis merkezine geldi. Burada başlayan tartışma kısa sürede tekme ve yumrukların kullanıldığı yeni bir kavgaya dönüştü. Olayın büyümesini önlemek için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevik kuvvet ekipleri de polis merkezi çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı; kavgaya karışanlar işlemleri için polis merkezine götürüldü. Yapılan işlemler sonrasında tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi, soruşturma ve tutanak işlemleri sürüyor.

BOLU'DA İNŞAATTA BAŞLAYAN VE D-100 KARA YOLUNDAKİ KAVŞAKTA DEVAM EDEN İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA, TARAFLARIN YAKINLARININ DA GELMESİYLE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE YENİDEN ÇIKTI. POLİS EKİPLERİ KAVGAYA MÜDAHALE EDEREK TARAFLARI AYIRDI.