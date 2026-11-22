van akşam karla kaplandı:

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Van kent merkezini ve çevresini kısa sürede beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından yağmur öğleden sonra yerini lapa lapa yağan kara bıraktı.

Cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar, ağaçlar ve çatılar hızla kar örtüsüyle kaplanırken, hava sıcaklığındaki düşüşle soğuk hava etkisini hissettirdi. Kentte yaşamın bazı noktalarında aksamalar gözlendi.

hava ulaşımında aksamalar:

Olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul-Van seferini yapan yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş için iki kez alçalma girişiminde bulundu ancak iniş gerçekleştirilemedi.

Güvenlik gerekçesiyle uçak, planlanan iniş noktasına inemeyince yönlendirilerek Elazığ Havalimanı'na indi. Yetkililer, benzer hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

VAN’DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, KENTİ BEYAZA BÜRÜDÜ. HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI, KENT MERKEZİNDE ZAMAN ZAMAN ETKİSİNİ ARTIRDI.