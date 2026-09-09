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İran’dan Al Azraq üssündeki ABD güçlerine balistik füze saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenledi; Ürdün 20 füzeyi engelledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 03:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İran’dan Al Azraq üssündeki ABD güçlerine balistik füze saldırısı

İran’dan Al Azraq üssündeki ABD güçlerine balistik füze saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine karşı çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini açıkladı. DMO, operasyonun bölgedeki ABD unsurlarını hedef aldığını ve saldırının 'saldırganları cezalandırmayı' amaçladığını bildirdi.

DMO'nun iddiaları:

DMO açıklamasına göre saldırıda hem katı hem de sıvı yakıtlı balistik füzeler kullanıldı. Kurum, operasyon kapsamında F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım, hazırlık ve konuşlanma tesisleri ile sığınaklarının vurulduğunu ve düşmana ağır hasar verildiğini kaydetti. Ürdün semalarında görülen füzeler amatör kameralar tarafından kayda geçti.

Ürdün'ün açıklaması ve etkiler:

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, ülkenin İran kaynaklı füze saldırısına uğradığını doğrulayarak hava savunma sistemlerinin 20 füzeye müdahale ettiğini bildirdi. Açıklamada, bu füzelerden 18'inin başarıyla imha edildiği ve iki füzenin nüfus yoğunluğu olmayan bölgelere düştüğü belirtildi. Yetkililer, saldırıların herhangi bir can kaybına yol açmadığını ifade etti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün'deki Al Azraq Üssü’nde konuşlu ABD güçlerine çok sayıda balistik füze ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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