Binlerce kilometre yol kat eden taraftara ömür boyu kombine

Bodrum FK'den vefakar taraftara ödül

Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda oynanan Mardin 1969 Spor karşılaşmasında Asi Tayfa üyesi ve kulübün eski müdürü Birol Ahi'nin yaptığı desteği ödüllendirdi. Ahi, tek başına katıldığı maçta yeşil-beyazlı bayrağı deplasman tribününde açtı; takım maçı 1-0 kaybetse de hareketi kulüp yönetiminin takdirini topladı.

Deplasmandaki dayanışma:

Kulübün açıklamasına göre Ahi, yaklaşık 3 bin kilometre yol katederek deplasmana ulaştı ve tribünde bayrağı açtı. Bu duruş, taraftar grubu ve yönetim tarafından vefa ve sadakat örneği olarak değerlendirildi. Yönetim, bu jesti karşılık bırakmamak için harekete geçti.

Kulübün kararını ve teşekkürleri:

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Vefa, İstanbul’da sadece bir semt adı değildir; sadakatin, sahip çıkmanın ve geçmişe duyulan saygının adıdır. Deplasmanda karşılaştığımız Mardin 1969 Spor müsabakası için yaklaşık 3 bin kilometrelik yolu kat ederek bayrağımızı deplasman tribününde açan Asi Tayfa üyesi değerli taraftarımıza, Kulüp Başkanımız Taner Ankara’nın kararıyla ömür boyu kombine hediye edilmiştir."

Maç sonrası kulüp yetkilileri Ahi'yi arayıp teşekkür etti ve otelde misafir edilmek üzere davette bulundu. Ahi ise, kulübün jesti için "Kulübe çok teşekkür ederim, sağ olsunlar beni onurlandırdılar." diyerek memnuniyetini iletti ve Mardin halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti. Kendisi dönüş yolculuğunu otobüsle gerçekleştireceğini bildirdi.

Bodrum FK, armasına ve renklerine uzak mesafelerde bile sahip çıkan taraftarlarına teşekkür ederek bu tür dayanışmaların kulüp kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

O TARAFTARA ÖMÜR BOYU KOMBİNE