Duruşmada savunmalar alındı: Dilovası yangını davasında 7 kamu görevlisi hakim karşısında

Duruşmada ne yaşandı?

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki dördüncü celsesinde, Dilovası’ndaki Ravive Kozmetik dolum tesisinde çıkan yangına ilişkin yargılama sürdü. Mahkeme gündeminde, dosyaya eklenen kamu görevlilerinin savunmalarının alınması vardı ve bu bölüm tamamlandı.

Savunmaları yapılan 7 kamu görevlisi hakkında hazırlanan iddianame ana dosyayla birleştirilmişti; duruşma, savunmaların ardından yarın devam edilmek üzere ara verildi.

İddianame ve kamu görevlilerine yöneltilen suçlamalar:

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski İmar ve Şehircilik Müdürü H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., Yapı Kontrol Müdürleri S.S. ve M.T., Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski Zabıta Müdürü C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezai soruşturma yürütülüyor.

İddianamede bu sanıklar için talep edilen ceza aralığı 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis olarak belirtildi. Soruşturma sürecinde 7 kamu görevlisi 26 Haziran tarihinde tutuklanmış; daha sonra C.T. ile N.B. hakkında 2 Temmuz tarihinde yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmişti.

Olayın geçmişi:

Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025 tarihinde çıkan yangında, çalışanlardan Hanım Gülek (65), Esma Gikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmiş, ayrıca 6 kişi yaralanmıştı.

Fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal ise tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. İddianamede, fabrika yetkilileri İsmail Oransal ile Altay Ali Oransal, ortak üretim yaptıkları öne sürülen LYKEE kozmetik firmasının yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7’şer kez müebbet hapis talep edildiği; ayrıca "nitelikli mala zarar verme" suçundan 3’er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapisleri istendiği yer alıyor.

Bunun yanında, fabrika binasına iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verdiği belirtilen firmanın işletmecisi firari Ümit Ç., sorumlu müdür Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ile Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi Güven D. ve binayı satın alan şirket yetkilileri Caner Özgür, Özcan Y. ve Özkan Y. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis talepleri bulunduğu iddianamede yer aldı.

Ayrıca bazı kişi ve yetkililer hakkında "suçluyu kayırma" suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemi olduğu belirtiliyor. Mahkeme, kamu görevlilerinin savunmalarını alarak süreci ilerletti; yargılama yarınki celseyle devam edecek.

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE 7 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ RAVİVE KOZMETİK İSİMLİ DOLUM TESİSİNDE ÇIKAN YANGINA İLİŞKİN DAVADA, DOSYAYA DAHİL EDİLEN 7 KAMU GÖREVLİSİNİN SAVUNMALARI ALINDI. DURUŞMAYA YARIN DEVAM EDİLMEK ÜZERE ARA VERİLDİ.