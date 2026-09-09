Dolar 48,4510 -0,01%
Euro 56,3762 +0,08%
Bist 14.405,25 +1,79%
Altın Gram 6.847,18 -0,98%
EUR/USD 1,1631 +0,01%
Brent Petrol 99,39 +1,50%
--°

Duruşmada savunmalar alındı: Dilovası yangını davasında 7 kamu görevlisi hakim karşısında

Dilovası'ndaki Ravive Kozmetik yangını davasında dosyaya eklenen 7 kamu görevlisinin savunmaları alındı; iddianamede 22 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 01:51

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Duruşmada savunmalar alındı: Dilovası yangını davasında 7 kamu görevlisi hakim karşısında

Duruşmada ne yaşandı?

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki dördüncü celsesinde, Dilovası’ndaki Ravive Kozmetik dolum tesisinde çıkan yangına ilişkin yargılama sürdü. Mahkeme gündeminde, dosyaya eklenen kamu görevlilerinin savunmalarının alınması vardı ve bu bölüm tamamlandı.

Savunmaları yapılan 7 kamu görevlisi hakkında hazırlanan iddianame ana dosyayla birleştirilmişti; duruşma, savunmaların ardından yarın devam edilmek üzere ara verildi.

İddianame ve kamu görevlilerine yöneltilen suçlamalar:

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski İmar ve Şehircilik Müdürü H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., Yapı Kontrol Müdürleri S.S. ve M.T., Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski Zabıta Müdürü C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezai soruşturma yürütülüyor.

İddianamede bu sanıklar için talep edilen ceza aralığı 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis olarak belirtildi. Soruşturma sürecinde 7 kamu görevlisi 26 Haziran tarihinde tutuklanmış; daha sonra C.T. ile N.B. hakkında 2 Temmuz tarihinde yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmişti.

Olayın geçmişi:

Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025 tarihinde çıkan yangında, çalışanlardan Hanım Gülek (65), Esma Gikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmiş, ayrıca 6 kişi yaralanmıştı.

Fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal ise tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. İddianamede, fabrika yetkilileri İsmail Oransal ile Altay Ali Oransal, ortak üretim yaptıkları öne sürülen LYKEE kozmetik firmasının yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7’şer kez müebbet hapis talep edildiği; ayrıca "nitelikli mala zarar verme" suçundan 3’er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapisleri istendiği yer alıyor.

Bunun yanında, fabrika binasına iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verdiği belirtilen firmanın işletmecisi firari Ümit Ç., sorumlu müdür Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ile Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi Güven D. ve binayı satın alan şirket yetkilileri Caner Özgür, Özcan Y. ve Özkan Y. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis talepleri bulunduğu iddianamede yer aldı.

Ayrıca bazı kişi ve yetkililer hakkında "suçluyu kayırma" suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemi olduğu belirtiliyor. Mahkeme, kamu görevlilerinin savunmalarını alarak süreci ilerletti; yargılama yarınki celseyle devam edecek.

KOCAELİ&#039;NİN DİLOVASI İLÇESİNDE 7 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ RAVİVE KOZMETİK İSİMLİ DOLUM...

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE 7 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ RAVİVE KOZMETİK İSİMLİ DOLUM TESİSİNDE ÇIKAN YANGINA İLİŞKİN DAVADA, DOSYAYA DAHİL EDİLEN 7 KAMU GÖREVLİSİNİN SAVUNMALARI ALINDI. DURUŞMAYA YARIN DEVAM EDİLMEK ÜZERE ARA VERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Umman Körfezi'nde gerilim: ABD, İran'a ait 5 ham petrol tankeri imha edildi
images

karaman'da takla atan araçtan fırlayan 30 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
images

Adıyaman'da kaza sonrası panelvan sürücüsü olay yerini terk etti
images

Sungurlu'da yol güvenliği uygulaması: 128 araç kontrol edildi, 28 sürücüye ceza

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Binlerce kilometre yol kat eden taraftara ömür boyu kombine

karaman'da takla atan araçtan fırlayan 30 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Şampiyonlar ligi yeni sezona 6 maçla başladı, Real Madrid ve Manchester City ön planda

Adıyaman'da kaza sonrası panelvan sürücüsü olay yerini terk etti

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti