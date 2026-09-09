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Umman Körfezi'nde gerilim: ABD, İran'a ait 5 ham petrol tankeri imha edildi

CENTCOM, 8 Eylül'de Umman Körfezi'nde İran'a ait 5 ham petrol tankerinin imha edildiğini, saldırılara ait görüntülerin yayımlandığını bildirdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 02:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Umman Körfezi'nde gerilim: ABD, İran'a ait 5 ham petrol tankeri imha edildi

Umman Körfezi'nde gerilim: ABD, İran'a ait 5 ham petrol tankeri imha edildi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 8 Eylül'de Umman Körfezi'nde İran'a ait beş ham petrol tankerinin ABD güçleri tarafından imha edildiğini açıkladı ve olaylara ilişkin görüntüleri yayımladı. Açıklamada, operasyonun İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile bölgedeki vekillerinin son dönemdeki saldırı girişimlerine karşı bir misilleme olduğu vurgulandı.

CENTCOM'un açıklaması:

CENTCOM, DMO'nun son iki gün içinde ABD’ye ait bir savaş gemisini iki kez balistik füzelerle hedef aldığını belirtti. Yapılan açıklamada yer alan ifadeye göre: "ABD savaş gemisi İran’ın saldırı girişimlerinden başarıyla kurtulmuş, bölge sularındaki devriye görevine devam etmiş ve hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir."

Açıklamada misilleme kapsamında vurulan gemilerin isimleri açıklandı: M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco ve Hark Adası yakınlarındaki M/T Derya.

Operasyonun gerekçesi ve görüntüler:

CENTCOM, hedef alınan tankerlerin DMO ve bölgedeki vekillerini finanse eden bir ağın parçası olduğunu öne sürdü ve "İran’ın bu gemileri koruyacak herhangi bir imkanı bulunmuyor" ifadelerine yer verdi. Yayınlanan görüntülerde bazı tankerlerden siyah duman ve alevlerin yükseldiği görüldü.

Açıklamada ayrıca ABD güçlerinin, gemiler vurulup kullanılamaz hale getirilmeden önce mürettebata gemiyi terk etmeleri talimatını verdiği belirtildi. CENTCOM daha önce de 5 Eylül'de DMO'nun bir ABD uçak gemisi ve bir güdümlü füze destroyerine saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmiş; o açıklamada da misilleme kapsamında İran’a ait üç ham petrol tankeri vurulduğu kaydedilmişti.

Yaşanan gelişme, ABD ve İran arasındaki askeri gerilimin yeniden tırmandığını gösteriyor. CENTCOM'un görüntüleri yayımlaması, olayın uluslararası deniz güvenliği ve bölgesel güç dengeleri açısından yakından izleneceğine işaret ediyor.

ABD ordusu İran’a ait 5 ham petrol tankerinin imha edildiğini duyurarak saldırılara ait...

ABD ordusu İran’a ait 5 ham petrol tankerinin imha edildiğini duyurarak saldırılara ait görüntüleri yayınladı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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