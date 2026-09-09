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karaman'da takla atan araçtan fırlayan 30 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Karaman'ın Çiğdemli köyü yolunda kontrolden çıkan otomobil beton sulama kanalına çarparak takla attı; araçtan fırlayan 30 yaşındaki Yasin Çetiner öldü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 02:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

karaman'da takla atan araçtan fırlayan 30 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Kaza ayrıntıları:

Kaza, akşam saat 21.15 sıralarında merkeze bağlı Çiğdemli köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 70 E 9700 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton sulama kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı.

Olay sırasında araçtan fırlayan 30 yaşındaki Yasin Çetiner, mısır tarlasına savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Çetiner'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahale ve görgü tanığı ifadeleri:

Kazada ilk müdahaleyi yapanlardan Murat B. olay anını şöyle anlattı: "Araç seyir halindeydi. Bir anda tekeri mi patladı bilmiyorum, sonra sulama kanalına çarptı ve takla attı. Hemen müdahale ettik. Ben gittiğimde arka koltukta birisi vardı. Kapıyı açtık o şahıs çıktı. Şahıs 'Yabancı uyrukluyum, kimi arayacağım bilmiyorum' dedi. Elinde telefonla yürüyerek olay yerinden gitti."

Adli işlemler ve soruşturma:

Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Yasin Çetiner'in cenazesi, işlemler için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor; kazanın oluş nedenine ilişkin teknik ve adli incelemeler devam etmektedir.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN BETON SULAMA KANALINA ÇARPARAK TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA...

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN BETON SULAMA KANALINA ÇARPARAK TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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