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Adıyaman'da kaza sonrası panelvan sürücüsü olay yerini terk etti

Adıyaman'da Örenli TOKİ yakınlarında meydana gelen kazada panelvan sürücüsü ile yanındaki kişi araçlarını bırakarak kaçtı; yaralı hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 01:43

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 01:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da kaza sonrası panelvan sürücüsü olay yerini terk etti

Adıyaman'da kaza sonrası panelvan sürücüsü olay yerini terk etti

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Osman Y. idaresindeki 06 EEB 739 plakalı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 77 BN 538 plakalı panelvan, Siteler Mahallesi Örenli TOKİ yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Osman Y. yaralanırken, panelvan içerisinde bulunan sürücü ile yanındaki arkadaşının araçlarını bırakarak olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Osman Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden götürüldü.

Polisin çalışması sürüyor:

Aracı kaza sonrası bırakarak kaçtığı belirtilen panelvan sürücüsünün tespit edilip yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenleri ve sorumluların belirlenmesine yönelik soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

ADIYAMAN’DA, BİR PANELVAN SÜRÜCÜSÜ VE YANINDA BULUNAN ARKADAŞI YAŞADIĞI KAZA SONRASI ARACI...

ADIYAMAN’DA, BİR PANELVAN SÜRÜCÜSÜ VE YANINDA BULUNAN ARKADAŞI YAŞADIĞI KAZA SONRASI ARACI BIRAKARAK KAÇTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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