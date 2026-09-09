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Sungurlu'da yol güvenliği uygulaması: 128 araç kontrol edildi, 28 sürücüye ceza

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 128 aracı kontrol ederek trafik ihlali yapan 28 sürücüye idari para cezası uyguladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 00:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sungurlu'da yol güvenliği uygulaması: 128 araç kontrol edildi, 28 sürücüye ceza

Denetimin kapsamı

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve sürücülerin kurallara uymasını teşvik etmek amacıyla ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında durdurulan araçların evrakları ve sürücü belgeleri titizlikle kontrol edildi.

kontrollerde ortaya çıkan veriler:

Kontrollerde toplam 128 araç sorgulandı. Ekipler, belge, ruhsat ve diğer zorunlu evrakların eksiksiz olup olmadığını inceledi.

uygulanan yaptırımlar:

Yapılan incelemeler sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 28 araca idari para cezası uygulandı. Denetimin amacı, trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücü davranışlarının iyileştirilmesiydi.

Yetkililer, rutin kontrollerin sürdürülerek yol güvenliğinin korunmasının hedeflendiğini kaydetti.

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI AMACIYLA...

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 128 ARAÇ SORGULANIRKEN, KURAL İHLALİ YAPAN 19 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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