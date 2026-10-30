İscehisar'da tarladan teknik desteğe: üreticilerle saha çalışmaları hız kazandı

İscehisar'da saha çalışmaları devam ediyor:

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki tarımsal üretimin verim ve kalite hedefleri doğrultusunda üreticilerle saha ziyaretleri gerçekleştiriyor. Yapılan görüşmelerde hem yeni üretim yılı değerlendirmeleri yapıldı hem de uygulamada karşılaşılan sorunlar yerinde tespit edildi.

Teknik destek ve üretim planlaması:

Ziyaretlerde öncelikli gündem üretim planlaması, tarımsal faaliyetlerin optimizasyonu ve üreticilerin sahada karşılaştığı sorunların çözüm yolları oldu. Personel, sulama, gübreleme, ilaçlama zamanlaması ve ekim planları gibi konularda uygulamaya dönük teknik bilgilendirme yaptı; üreticilerin sorularına yerinde yanıt verildi.

Sürdürülebilirlik ve kesintisiz çalışma:

Çalışmaların amacı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilere sürekli teknik destek sunmaktır. İlçe Müdürlüğü yetkilileri saha ziyaretlerinin aralıksız süreceğini belirterek, izleme ve takip mekanizmalarının etkin tutulacağını vurguladı.

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN VERİM VE KALİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA ÜRETİCİLERE YÖNELİK SAHA ZİYARETLERİ VE TEKNİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.