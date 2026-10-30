Dolar 49,9461 +0,07%
Euro 55,9913 +0,38%
Bist 10.939,33 -2,03%
Altın Gram 6.426,11 -0,73%
EUR/USD 1,1206 +0,22%
Brent Petrol 112,89 +1,89%
--°

İscehisar'da tarladan teknik desteğe: üreticilerle saha çalışmaları hız kazandı

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretim planlaması ve sorun çözümüne odaklanan saha ziyaretleriyle üreticilere düzenli teknik destek sağlıyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İscehisar'da tarladan teknik desteğe: üreticilerle saha çalışmaları hız kazandı

İscehisar'da saha çalışmaları devam ediyor:

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki tarımsal üretimin verim ve kalite hedefleri doğrultusunda üreticilerle saha ziyaretleri gerçekleştiriyor. Yapılan görüşmelerde hem yeni üretim yılı değerlendirmeleri yapıldı hem de uygulamada karşılaşılan sorunlar yerinde tespit edildi.

Teknik destek ve üretim planlaması:

Ziyaretlerde öncelikli gündem üretim planlaması, tarımsal faaliyetlerin optimizasyonu ve üreticilerin sahada karşılaştığı sorunların çözüm yolları oldu. Personel, sulama, gübreleme, ilaçlama zamanlaması ve ekim planları gibi konularda uygulamaya dönük teknik bilgilendirme yaptı; üreticilerin sorularına yerinde yanıt verildi.

Sürdürülebilirlik ve kesintisiz çalışma:

Çalışmaların amacı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilere sürekli teknik destek sunmaktır. İlçe Müdürlüğü yetkilileri saha ziyaretlerinin aralıksız süreceğini belirterek, izleme ve takip mekanizmalarının etkin tutulacağını vurguladı.

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN VERİM VE KALİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA...

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN VERİM VE KALİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA ÜRETİCİLERE YÖNELİK SAHA ZİYARETLERİ VE TEKNİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yurtbaşı’nda çalışma seferberliği: başkan Nihat Doğan mahalle mahalle sahada
images

Düzce'de iki park yeşil yol ile birbirine bağlanıyor
images

Çermik'te aniden bastıran sağanak iki menfez köprüyü yıktı
images

Uludere'ye yeni deprem gözlem istasyonu: bölgesel takip güçlendiriliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aksu zabıtasının savunma hazırlığı güçlendirildi: biber gazı eğitiminde uygulamalı tatbikat

Yurtbaşı’nda çalışma seferberliği: başkan Nihat Doğan mahalle mahalle sahada

Adıyaman'da 8 kardeşin desteğiyle cami ve Kur’an kursu hizmete girdi

Şarampole devrilen otomobilde üç kişi yaralandı, kaza Kızıltepe'de

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek