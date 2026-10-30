Dolar 49,9461 +0,07%
Euro 55,9913 +0,38%
Bist 10.939,33 -2,03%
Altın Gram 6.426,11 -0,73%
EUR/USD 1,1206 +0,22%
Brent Petrol 112,89 +1,89%
--°

Palandöken kışa erken merhaba dedi: zirvede sıcaklık eksi 3,3 derece

Erzurum'da sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü; Palandöken zirvesi beyaza büründü, Ejder Tepesi ve gözlemevinde sıcaklık gece -3,3°C ölçüldü.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:45

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 11:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Palandöken kışa erken merhaba dedi: zirvede sıcaklık eksi 3,3 derece

Palandöken zirvesi beyaza büründü:

Erzurum'da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bırakarak Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesini beyaz örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde bölgeyi saran sis nedeniyle özellikle zirve kesimleri zaman zaman tamamen görünmez hale geldi.

Ejder Tepesi ve gözlem verileri:

Yaklaşık 3 bin 126 rakımdaki Palandöken Kayak Merkezi'nin Ejder Tepesi karla kaplanırken, Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde gece hava sıcaklığı -3,3 derece olarak kaydedildi. Sıcaklık düşüşü, gecenin ilerleyen saatlerinde yağmurun yükseklerde kara dönüşmesine yol açtı.

Meteorolojinin tahmini ve uyarıları:

Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde hava sıcaklıklarında önemli düşüş yaşandığını bildiriyor. Bölge için parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği; gece ve sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin görülebileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

ERZURUM&#039;DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, YÜKSEK KESİMLERDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI. DÜNYACA ÜNLÜ...

ERZURUM'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, YÜKSEK KESİMLERDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI. DÜNYACA ÜNLÜ PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ'NİN ZİRVESİ, YAĞIŞIN ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yurtbaşı’nda çalışma seferberliği: başkan Nihat Doğan mahalle mahalle sahada
images

Düzce'de iki park yeşil yol ile birbirine bağlanıyor
images

Çermik'te aniden bastıran sağanak iki menfez köprüyü yıktı
images

Uludere'ye yeni deprem gözlem istasyonu: bölgesel takip güçlendiriliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aksu zabıtasının savunma hazırlığı güçlendirildi: biber gazı eğitiminde uygulamalı tatbikat

Yurtbaşı’nda çalışma seferberliği: başkan Nihat Doğan mahalle mahalle sahada

Adıyaman'da 8 kardeşin desteğiyle cami ve Kur’an kursu hizmete girdi

Şarampole devrilen otomobilde üç kişi yaralandı, kaza Kızıltepe'de

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek