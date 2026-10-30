Palandöken kışa erken merhaba dedi: zirvede sıcaklık eksi 3,3 derece

Palandöken zirvesi beyaza büründü:

Erzurum'da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bırakarak Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesini beyaz örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde bölgeyi saran sis nedeniyle özellikle zirve kesimleri zaman zaman tamamen görünmez hale geldi.

Ejder Tepesi ve gözlem verileri:

Yaklaşık 3 bin 126 rakımdaki Palandöken Kayak Merkezi'nin Ejder Tepesi karla kaplanırken, Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde gece hava sıcaklığı -3,3 derece olarak kaydedildi. Sıcaklık düşüşü, gecenin ilerleyen saatlerinde yağmurun yükseklerde kara dönüşmesine yol açtı.

Meteorolojinin tahmini ve uyarıları:

Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde hava sıcaklıklarında önemli düşüş yaşandığını bildiriyor. Bölge için parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği; gece ve sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin görülebileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

ERZURUM'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, YÜKSEK KESİMLERDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI. DÜNYACA ÜNLÜ PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ'NİN ZİRVESİ, YAĞIŞIN ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ.