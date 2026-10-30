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Efeler’de kırsal yollar tesviye edilerek üretime açılıyor

Efeler Belediyesi, Musluca, Mesutlu ve Kalfaköy başta olmak üzere kırsal arazi yollarında tesviye ve temizlik yaparak üreticilerin ulaşımını sağlıyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Efeler’de kırsal yollar tesviye edilerek üretime açılıyor

efeler’de kırsal ulaşımın önü açılıyor:

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerindeki tarım arazi yollarında kapsamlı tesviye ve temizlik çalışması yürütüyor. Hedef, yağışlı hava koşullarında kapanan veya hasar gören güzergahları yeniden ulaşıma açarak üreticilerin günlük tarımsal faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilmelerini sağlamaktır.

ilk etap; Musluca ve Mesutlu:

Çalışmaların ilk safhasında Musluca ve Mesutlu mahallelerindeki arazi yolları iş makineleriyle tesviye edildi. Yağışların ardından toprakla kapanan ve bozulan yollar, dozer ve greyder gibi makinelerin müdahalesiyle temizlenip düzleştirildi; böylece traktör ve diğer tarım araçlarının güvenli geçişine uygun hale getirildi.

kalfaköy ve planlı yaygınlaştırma:

Fen İşleri ekipleri, müdahaleyi kısa sürede Kalfaköy ve diğer kırsal mahallelere taşıdı. Çalışmalar, zemin düzeltme, su birikintilerinin giderilmesi ve yol kenarlarının temizlenmesini kapsıyor; bu müdahaleler üreticilerin tarlalarına erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yürütülen yol iyileştirme çalışmaları, bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür iletildi. Belediye yetkilileri, ekiplerin ilçe genelindeki bakım ve onarım mesaisinin diğer mahallelerde de planlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

EFELER’DE HASAR GÖREN TARIM ARAZİ YOLLARI AÇILIYOR

EFELER’DE HASAR GÖREN TARIM ARAZİ YOLLARI AÇILIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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