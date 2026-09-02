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İşe giderken taksiye çarpan genç ehliyetsiz sürüş nedeniyle 80 bin lira ceza aldı

Amasya'da işe giderken ticari taksiye çarpan 20 yaşındaki genç yaralandı; ehliyetsiz olması üzerine aile ve sürücüye toplam 80 bin TL ceza kesildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İşe giderken taksiye çarpan genç ehliyetsiz sürüş nedeniyle 80 bin lira ceza aldı

Amasya'da motosikletli genç ticari taksiye çarptı, kaza anı güvenlik kamerasında

Amasya'nın Yüzevler Mahallesi'nde yeni aldığı motosikletiyle işe giden berber çırağı Sami T. (20), önüne çıkan ticari taksiye çarparak savruldu. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı ve müdahale:

Kaza, Gocur Pehlivan Sokak ile Nuri Ayvalı Sokak kesişiminde, 05 AFN 193 plakalı motosiklet ile 05 T 0020 plakalı ticari taksi arasındaki çarpışma sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak sürüklendi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansta hastaneye sevk etti.

Soruşturma ve uygulanan cezalar:

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Kısa süre önce motosikletini satın aldığı ve sürücü kursuna kayıt yaptırdığı öğrenilen genç hakkında, ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 40 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosikletin ruhsat sahibi olan babasına da 40 bin TL olmak üzere toplam 80 bin TL ceza verildi. Olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtları incelenmek üzere alınırken, polis soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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