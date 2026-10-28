İşgüvenliği tartışması: İncirliova'da kanalizasyon çalışmasında toprak göçmesi sonucu işçi hayatını kaybetti

İncirliova'da kanalizasyon çalışmasında can kaybı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, Hacıaliobası Mahallesi'nde devam eden kanalizasyon çalışması sırasında toprak göçmesi meydana geldi. Olayda bir işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve kurtarma çalışmalarına başlandı.

Olayın meydana geliş şekli:

Edinilen bilgilere göre, iş makinesi yardımıyla yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında zemin aniden çöktü ve toprak göçmesi gerçekleşti. Çalışmayı yürüten yüklenici firma personelinden bir kişi göçük altında kaldı. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapacak ekipler kısa sürede bölgeye intikal etti.

Müdahale ve çalışmalar:

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri hızla çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, toprak altında kalan işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekiplerin göçmenin meydana geldiği bölgede arama-kurtarma çalışmaları ve değerlendirme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer ve saha ekipleri, olayın ayrıntılarına ilişkin bilgileri toplarken, çalışmanın yürütüldüğü alanda güvenlik önlemleri ve zemin durumunun incelenmesi sürecinin sürdüğü bildirildi.

KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TOPRAK GÖÇMESİ: 1 ÖLÜ