Yayladağı'nda küçük üreticilere yönelik modern soğuk hava tesisi açıldı

Yayladağı'nda soğuk hava deposu tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) arasındaki Mutabakat Zaptı ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile WFP arasındaki Teknik Anlaşma kapsamında, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayata geçirilen soğuk hava deposunun kurulumu tamamlandı. Projenin nihai faydalanıcısı Yayladağı Belediyesi olarak belirlendi.

tesisin özellikleri:

Tesis, belediye mülkiyetindeki Tekno Tarım Arazisi üzerinde konumlandırıldı ve 1.000 metrekare kapalı alana sahip olarak planlandı. Modern altyapıya sahip kompleks, 5 ayrı soğuk hava odası ve toplam 1.000 ton depolama kapasitesi ile yaş meyve ve sebze ürünlerinin muhafazasına yönelik hizmet verecek.

üreticilere ve bölge ekonomisine etkileri:

Söz konusu soğuk hava deposu, öncelikle küçük ölçekli üreticilerin modern depolama altyapısına erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Uygun sıcaklık ve nem koşullarında muhafaza sayesinde hasat sonrası ürün kayıplarının azaltılması ve ürün kalitesinin korunması hedefleniyor.

Tesisin sağladığı depolama imkanıyla üreticilerin ürünlerini hasat anında hemen pazara sunma zorunluluğu azalacak; böylece satış zamanlaması piyasa koşullarına göre planlanabilecek ve pazarlama olanakları geliştirilebilecek. Bu da ürünlerin katma değerinin artırılması ve üretici gelirlerinin iyileştirilmesi yönünde katkı sağlaması beklenen bir sonuç.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı iş birliğiyle tamamlanan yatırım, bölgenin tarımsal üretim ve pazarlama altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yayladağı Soğuk Hava Deposu, tarımsal üretimin desteklenmesi ve bölgesel ekonomik toparlanma sürecinin güçlendirilmesi açısından çiftçilerin hizmetine sunuldu.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA GIDA PROGRAMI (WFP) ARASINDA İMZALANAN MUTABAKAT ZAPTI VE DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) İLE WFP ARASINDA İMZALANAN TEKNİK ANLAŞMA KAPSAMINDA HATAY’IN YAYLADAĞI İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN SOĞUK HAVA DEPOSUNUN KURULUMU TAMAMLANDI.