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BŞEÜ öğrencilere iş dünyasının kapılarını pratik eğitimlerle açıyor

BŞEÜ İş Kulübü eğitimleri, Kariyer Merkezi ile Bilecik Çalışma ve İş Kurumu iş birliğinde öğrencileri özgeçmiş, mülakat ve istihdam programlarına uygulamalı hazırlıyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

BŞEÜ öğrencilere iş dünyasının kapılarını pratik eğitimlerle açıyor

BŞEÜ öğrencilere iş dünyasının kapılarını pratik eğitimlerle açıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) mezuniyet sonrası istihdama geçiş sürecini hızlandırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı başlattı. BŞEÜ Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan iş birliği protokolleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin iş yaşamına daha hazır hale gelmesini hedefliyor.

eğitimlerin kapsamı:

Program kapsamında düzenlenen İş Kulübü Eğitimleri Meslek Yüksekokulu ile Gölpazarı, Osmaneli, Söğüt ve Pazaryeri Meslek Yüksekokullarında uygulamalı oturumlarla sunuldu. Eğitimlerde iş arama becerileri, özgeçmiş hazırlama teknikleri, etkili iş görüşmesi yöntemleri, kariyer planlaması ve çalışma hayatının gereklilikleri gibi temel konular işlendi. Buna ek olarak, gençler için uygulanabilir istihdam programları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

katılımcı deneyimi ve sürdürülebilir etki:

Eğitimlerde yapılan mülakat simülasyonları sayesinde öğrenciler gerçek iş görüşmesi ortamını deneyimleme fırsatı buldu ve mülakat tekniklerini uygulamalı olarak geliştirdi. Katılımcılar, bireysel yetkinliklerini değerlendirme ve güçlü yönlerini öne çıkarma konusunda pratik kazanırken, iş arama süreçlerine ilişkin özgüvenleri de arttı. Üniversite yetkilileri, programın belirlenen takvim doğrultusunda diğer akademik birimlerde de devam edeceğini belirtti.

Hedef olarak, öğrenci istihdamının kolaylaştırılması ve mezuniyet sonrası iş gücü piyasasına uyumun hızlandırılması gösteriliyor. Bu kapsamlı yaklaşım, hem öğrencilerin iş bulma süreçlerine doğrudan katkı sağlamayı hem de yerel istihdam ağlarıyla daha etkin bir bağ kurmayı amaçlıyor.

BŞEÜ’DE ÖĞRENCİLERE İŞ HAYATININ KAPILARI AÇILDI

BŞEÜ’DE ÖĞRENCİLERE İŞ HAYATININ KAPILARI AÇILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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